«En feu!»: la cuisine de camping version augmentée

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La créatrice de contenu culinaire Manon Lapierre, connue pour son blogue La petite bette, a publié récemment son premier ouvrage, En feu ! Passionnée de glamping, de cuisine et de voyages en VR, elle tire vers le haut la cuisine de camping avec brio. Rencontre.

D'entrée de jeu, Manon Lapierre raconte ses plus beaux souvenirs d’enfance, en camping, au camp de pêche ou au chalet en famille. Depuis lors, elle et son conjoint et partenaire d’affaires, Lionel du Souich, prennent un malin plaisir à prendre la route des vacances en famille à bord de leur Airstream 2006 ou de leur motorisé Chevy Van Glendale 1979. À tous les coups, le plaisir de planifier les repas est proportionnel au désir de repartir sur la route : immense !

Pourtant, lorsque Manon Lapierre rencontre Émilie Villeneuve, alors éditrice aux Éditions Cardinal, c’est un livre sur le pain qu’elle lui propose d’écrire. Dans son blogue, il y a beaucoup de contenu à propos de la fabrication de pains en tout genre. « Émilie trouvait mon idée trop nichée, raconte-t-elle. Elle m’est revenue quelques jours plus tard et elle m’a demandé si je n’avais pas envie d’écrire un livre sur la cuisine de camping. C’est vraiment elle l’allumette de l’idée de départ de ce livre ! »

Avant de partir à l’aventure

Son livre frôlant les 400 pages comprend toute une section à propos des outils et sources de cuisson, en plus de judicieux conseils sur les gadgets utiles à avoir sous la main. Selon Manon Lapierre, la première question à se poser pour choisir ses outils est : « Est-ce que je vais avoir accès à l’électricité ou pas ? » Le cas échéant, elle apporte des sources de cuisson supplémentaires, comme une surface de cuisson à induction électrique.

« Dans tous les cas, la grille de feu de camp en VR ou en tente est un incontournable, dit-elle. Mais il faut vérifier si on a le droit de faire des feux avant d’arriver sur place. Après, si tu as une poêle en fonte, une paire de gants, une pince, du papier d’aluminium et un briquet, tu peux cuisiner à peu près tout ce que tu veux. »

Chaque recette présente une étape « à la maison » pour préparer une partie des ingrédients et une version « à l’aventure », c’est-à-dire en camping ou en VR. Ensuite, les chapitres sont divisés par style de repas, notamment p’tit déj et brunch, plats principaux pour les soirées chaudes, plats principaux pour les soirées fraîches, et les légumes de camping. Au grand bonheur de ses abonnées et de ses nouveaux lecteurs, un chapitre entier est consacré aux pains rustiques à cuisiner en camping : pain cocotte, pain marocain batbout, tortillas maison, pain de maïs et beignik (banik frite).

Chacun son niveau

Que vous soyez à l’aise ou non en cuisine et en camping, le livre est bâti autour du fait que ce ne sont pas tous les lecteurs qui ont le même niveau de connaissances ni les mêmes envies culinaires lors d’un séjour en plein air. « Je me suis mise dans les sandales de quelqu’un qui commence, mais qui veut varier son menu, précise-t-elle. J’ai séparé les étapes, de manière à prévoir ce qu’on peut faire à la maison, pour simplifier la préparation des repas une fois sur place. »

Une autre façon de nous assurer de passer un bon moment à cuisiner en camping est justement de penser nos repas à l’avance, mais pas trop ! « Je planifie, mais je laisse aussi de la place à l’improvisation, raconte-t-elle. Selon la durée du séjour, je m’adapte. Si je pars sept jours, je ne vais pas apporter de la nourriture pour la semaine au complet. Je n’aurai pas de place pour tout conserver ! Je vais planifier une partie des repas et je vais ensuite m’arrêter dans les marchés locaux. Je vais aussi utiliser des plats préparés, comme un chili congelé qui me sert d’abord de bloc réfrigérant dans ma glacière, puis de repas plus tard dans la semaine. Il ne me reste qu’à le réchauffer et à ajouter des garnitures. »

Bonne route, bon vent et bonne cuisine !

Recette de salade César grillée « Si vous aimez la salade César (la vraie, pas celle avec une vinaigrette en bouteille et des croûtons en boîte), vous allez être époustouflé par cette recette. Juré ! », promet Manon Lapierre. Voici sa recette, tirée de son livre En feu ! Temps de préparation | 2 minutes Temps de cuisson | 5-7 minutes Portions | 3-4 personnes Ingrédients Pour la vinaigrette César : 4 filets d’anchois

2 gousses d’ail

2 jaunes d’œufs

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

2 c. à soupe de jus de citron

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à thé de sauce Worcestershire

Poivre, au goût

1⁄2 tasse d’huile de pépins de raisin ou de canola Pour la salade : 1 laitue romaine, coupée en 4 longs quartiers

3 tranches de steak de bacon ou 5 tranches ordinaires

3 tranches de pain de campagne de la veille

2 c. à soupe de Parmigiano reggiano râpé

Sel et poivre, au goût Préparation À la maison : Dans un pot Mason de 500 ml, réunir tous les ingrédients de la vinaigrette. Placer le pied mélangeur au fond du pot, le démarrer et compter jusqu’à 5, puis le remonter doucement et lentement en prenant garde de ne pas faire éclabousser la vinaigrette. Et voilà. 42 secondes auront suffi pour faire une vinaigrette César. Si vous n’avez pas de pied mélangeur, mettez tous les ingrédients (sauf l’huile, et en hachant préalablement l’ail) dans un bol, puis verser l’huile graduellement, tout en fouettant constamment jusqu’à émulsion complète. Cette vinaigrette se conserve 7 jours au réfrigérateur. À l’aventure : Préchauffer la grille du feu de camp ou du BBQ. Y déposer les quartiers de laitue. Faire griller rapidement sur un feu très chaud pour strier quelques feuilles sans ramollir complètement la laitue. Réserver. Faire griller les tranches de bacon et le pain de campagne en les surveillant de près et en les tournant à mi-cuisson. Réserver. Couper le pain grillé en croûtons et le bacon grillé en lardons. Déposer la laitue grillée dans un grand plat de service. Garnir d’un filet de vinaigrette, des croûtons de pain, des morceaux de bacon et du Parmigiano reggiano. Saler et poivrer au goût.

En feu ! Plein d'idées pour enfin bien manger en camping Manon Lapierre, Éditions Cardinal, 34,95 $, en librairie