Recette de salade de homard d’été

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Comme l’été, la saison du homard n’est pas éternelle. Il faut donc en profiter au maximum ! Lorsque la chaleur se fait sentir, le délicieux crustacé est l’ingrédient tout indiqué pour apporter un peu de fraîcheur à ses repas. « L’été, c’est le moment pour cuisiner en simplicité avec des légumes et des ingrédients frais, et éviter les plats lourds », explique William Saulnier, copropriétaire du Parasol — Shack du homard, comptoir affilié au restaurant Beau Temps, situé sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. L’équipe du Parasol nous propose une salade de homard estivale, simple et idéale pour accompagner un plat principal.

INGRÉDIENTS

Salade

900 g (2 livres) homard

5 concombres libanais (ou autres délicieux concombres de votre jardin ou du marché)

5 asperges, blanchies et refroidies

Échalote ou ail des bois mariné

Vinaigrette au babeurre et à l’aneth

½ botte d’aneth avec les tiges

125 ml (½ tasse) de babeurre

20 ml (4 c. à thé) de vinaigre blanc

Une pincée de carvi grillé

Le jus d’une demi-lime

150 ml (2⁄3 tasse) d’huile végétale neutre

Sel, au goût

PRÉPARATION

Vinaigrette au babeurre et à l’aneth

1. Placer tous les ingrédients sauf l’huile végétale dans un mélangeur et mélanger à haute vitesse jusqu’à ce que le tout soit homogène.

2. Ajouter ensuite l’huile très lentement et continuer à mélanger pour émulsionner la vinaigrette.

3. Goûter et corriger l’assaisonnement en ajoutant du sel et du jus de lime selon vos préférences.

Salade

1. Cuire le homard dans l’eau salée à faible ébullition pendant 10 minutes, refroidir dans l’eau glacée et sortir de la coquille. Séparer en deux portions.

2. Couper le homard en plusieurs morceaux de la taille d’une bouchée. Couper les concombres en tranches d’un centimètre (½ po) et les asperges en bâtons de trois centimètres (1½ po).

3. Dans un grand bol, réunir les concombres, les asperges et la vinaigrette et ajouter des branches d’aneth au goût. Mélanger jusqu’à ce que le contenu soit bien nappé de vinaigrette.

4. À l’aide d’une cuillère de service, répartir dans deux bols peu profonds et placer une portion de chair de homard par bol. Garnir avec les échalotes ou l’ail des bois mariné.

5. Saupoudrer d’une pincée de carvi moulu. Verser un filet d’huile d’olive et un peu de fleur de sel.

Quelques bonnes adresses pour déguster du homard Le Fricot Le crab shack acadien, qui a ouvert rue Notre-Dame Ouest en 2019 et porte le nom d’un traditionnel plat acadien tout en réconfort, propose du homard à son menu de différentes façons. Mais la guédille, déclinée en plusieurs versions, reste un incontournable. 2661, rue Notre-Dame Ouest, Montréal Mile public house Du côté de la Rive-Sud montréalaise, dans une ambiance pub, le Mile public house a lui aussi sa guédille au homard au menu. On peut aussi essayer son mac cheese extra-homard, ou encore la poutine extra-homard. À déguster avec un cocktail tout ce qu’il y a plus estival ! 9190, boulevard Leduc, local 130, Brossard Homard des îles Son nom le dit de lui-même : cette poissonnerie qui a pignon sur rue dans le quartier industriel de Saint-Eustache est l’endroit idéal pour trouver du homard — et des fruits de mer de toutes sortes — provenant exclusivement des îles de la Madeleine ! En plus du homard, la maison est aussi réputée pour sa lasagne aux fruits de mer. Ouvert jusqu’à la mi-juillet. 559, boulevard Industriel, Saint-Eustache