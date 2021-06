Recette de pâtes à la crème citronnée et asperges

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Cette sauce connaît toujours un vif succès. Aussi bonne avec les pâtes farcies qu’avec les pâtes fraîches ou aux œufs. Le petit kick de citron change tout. Les amoureux de pâtes crémeuses seront ravis. Pour un extra « oumph », soyez généreux avec le poivre et le parmesan lors du service.

INGRÉDIENTS

375 ml (1 ½ tasse) de crème à cuisson 35 %

125 ml (½ tasse) de bouillon de volaille

250 ml (1 tasse) de parmesan, râpé

15 ml (1 c. à soupe) de zeste de citron (bio de préférence), râpé

45 ml (3 c. à soupe) de jus de citron

30 ml (2 c. à soupe) de beurre

2 ml (½ c. à thé) de sel

125 ml (½ tasse) d’oignons verts, tranchés finement

Poivre du moulin

12 asperges moyennes

2 jaunes d’œufs

500 g (1 lb) de raviolis au fromage ou de pâtes courtes, au choix

Parmesan, râpé

PRÉPARATION

Dans une petite casserole, porter à ébullition la crème et le bouillon de volaille. Réduire le feu et laisser mijoter 4 minutes à petits bouillons. Retirer du feu et ajouter le parmesan, le zeste, le jus de citron, le beurre, le sel et les oignons verts. Poivrer généreusement. Couper la partie coriace des tiges d’asperges et peler la base, au besoin. Couper en tronçons de 5 cm (2 po) environ. Dans un petit plat, réchauffer les jaunes d’œufs avec un peu de sauce chaude, en brassant. Ajouter les jaunes d’œufs réchauffés à la sauce et bien mélanger.

Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, blanchir les morceaux d’asperges de 2 à 3 minutes. Égoutter et réserver. Cuire les pâtes dans la même eau, selon les instructions du fabricant, et égoutter. Remettre les pâtes égouttées et les asperges dans la grande casserole.

Incorporer la sauce chaude et mélanger délicatement pour bien enrober les pâtes. Goûter et rectifier l’assaisonnement, au besoin. (Attention à la quantité de sel si le bouillon de volaille est déjà très salé.) Garnir de parmesan râpé et ajouter du poivre du moulin, si désiré.