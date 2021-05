Quelques idées de pique-niques gastronomiques

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’été 2020 nous aura fait redécouvrir l’art du pique-nique. Et même si les terrasses des restaurants s’apprêtent à rouvrir partout au Québec, les boîtes à emporter continuent à nous séduire, que ce soit pour leur petit côté informel ou parce qu’elles démocratisent en quelque sorte la cuisine de nos chefs préférés. Dix raisons de dire oui aux paniers à pique-niques gastronomiques !

1. Pullman

Ce bar à vin du centre-ville de Montréal propose également un menu bien garni.

On y va pour : le Kit guédilles au homard de la Gaspésie comprenant quatre petits pains maison, des asperges grillées, une salade de pommes de terre et des whoopie pies à la rhubarbe. Un menu on ne peut plus saisonnier !

À proximité : parc Jeanne-Mance et parc du Mont-Royal

3424, avenue du Parc

2. Montréal Plaza

Le chef Charles-Antoine Crête continue sa magie même en temps de pandémie.

On y va pour : la Boîte pique-nique, qui contient tout le nécessaire pour se régaler en plein air. Amateur d’huîtres ? On offre même la possibilité d’ajouter une boîte d’huîtres de la poissonnerie La mer.

À proximité : parc Père-Marquette

6230, rue Saint-Hubert

3. Casgrain BBQ

Née de la pandémie, la rôtisserie du chef Marc-Olivier Frappier et de la sommelière Vanya Filipovic a tout pour plaire aux habitués de Vin mon lapin.

On y va pour : le poulet frit au levain, grand classique de la maison, qu’on accompagne d’une bouteille sélectionnée avec soin par la sommelière et copropriétaire.

À proximité : parc Jarry

6966, rue Saint-Denis

4. Le Pontiac

L’ancien local des Folies revit ! Plus récent projet du chef Danny St-Pierre, ce resto propose un menu sans prétention, simple mais savoureux. En passant, on aime aussi le nouveau Danny Pan Pizza, tout juste ouvert rue Notre-Dame Ouest.

On y va pour : les smoothies frais, les cafés (en provenance du torréfacteur sherbrookois Faro), les fameuses pan pizzas de Danny et les sandwichs gourmands.

À proximité : parc La Fontaine (nord)

701, avenue du Mont-Royal Est

pontiacmontroyal@gmail.com

5. Le Blossom

En attendant de revivre l’expérience unique de ce bar à saké du Village, on se rabat sur les plateaux de sushis à emporter, pour un pique-nique raffiné à la japonaise.

On y va pour : les sushis créatifs signés David Nguyen.

À proximité : parc La Fontaine (sud)

1101, boul. de Maisonneuve Est

6. Le Bibim —pique-nique coréen

Ce petit troquet de quartier séduit d’emblée avec ses bols colorés et alléchants.

On y va pour : le bibimbap, cette spécialité coréenne à base de riz blanc, de légumes frais et de protéines grillées.

À proximité : parc Laurier

1556, avenue Laurier

7. Caffe Un po’di Più

Le duo d’Olive et Gourmando et de Foxy, Dyan Solomon et Éric Girard, a ouvert en 2018 ce café à l’italienne, où il est possible de bien manger en toute simplicité.

On y va pour : l’Apéro pour 2 (assortiment d’olives, de noix, de bruschettas et de viandes froides), parfait pour les 5 à 7 improvisés dans le Vieux-Port de Montréal, auquel on peut ajouter une bouteille de bulles ou de rosé pour trinquer au retour du beau temps.

À proximité : promenade du Vieux-Port

3, rue de la Commune Est

8. Le Petit Sao du marché Atwater

Lise Dang a tout appris des classiques vietnamiens auprès de sa mère. Aujourd’hui, elle poursuit la tradition avec la même passion.

On y va pour : la boîte Bánh mi, un sandwich tout en fraîcheur qui est servi dans une boîte facile à transporter dans le parc de notre choix.

À proximité : parc du Canal-de-Lachine

138, avenue Atwater (Trois autres adresses, dans Pointe-Saint-Charles, dans le Vieux-Montréal et à L’Île-des-Sœurs)

9. Bons plans au nord et au sud de Montréal

Pour célébrer une occasion spéciale avec un superbe gâteau signé Isabelle Deschamps Plante : Café Ricardo (à Saint-Lambert, à Laval et à Québec)

Pour déguster de savoureuses pizzas romaines au bord de la rivière des Mille Îles : Gigi’s déli et pizza (145d, boul. Labelle, Rosemère)

Pour la baguette jambon fromage ultralocale : Viridi Café (2410, avenue Bourgogne, Chambly)

10. Bons plans ailleurs au Québec

Pour un pique-nique chic : Fairmont Le Château Frontenac (1, rue des Carrières, Québec)

Pour le menu cantine, qui comprend notamment la poutine inversée et de succulents burgers : Restaurant Auguste (86, rue Wellington Nord, Sherbrooke)

Pour la boîte apéro, à accompagner de vin nature : Petits Creux (1125, avenue Cartier, Québec)