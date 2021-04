Recette de pâtes au crabe des neiges et asperges

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

INGRÉDIENTS

1 kilo (2 livres) de pattes de crabe des neiges

200 g (7 onces) d’asperges parées (environ 12)

450 g de capellini ou de spaghettini

60 ml (¼ tasse) de beurre

80 ml (⅓ tasse) d’huile d’olive

15 ml (1 c. à soupe) de zeste de citron

60 ml (¼ tasse) de jus de citron fraîchement pressé

4 oignons verts émincés finement ou ¼ de tasse ou plus de ciboulette ciselée

80 ml (⅓ tasse) de parmesan frais râpé

Poivre du moulin

1 pincée de piment fort au goût

PRÉPARATION

Décortiquer les pattes de crabe et réserver la chair. Couper les asperges en tronçons de 2,5 cm (1 pouce). Cuire les asperges dans une grande casserole d’eau bouillante salée jusqu’à cuisson al dente. Égoutter à l’aide d’une écumoire, passer à l’eau froide et réserver. Dans la même casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes selon les instructions du fabricant jusqu’à cuisson al dente. Réserver 250 ml (1 tasse) d’eau de cuisson et égoutter les pâtes. Remettre les pâtes dans la casserole et ajouter le beurre, l’huile d’olive, le zeste et le jus de citron, les oignons verts, les asperges et la moitié du parmesan râpé. Assaisonner, goûter et rectifier l’assaisonnement au besoin. Ajouter la quantité nécessaire d’eau de cuisson réservée pour allonger la sauce. Ajouter la moitié du crabe effiloché, mélanger et diviser dans 4 assiettes creuses. Garnir du reste de crabe et de parmesan.