Recette de garniture à la sangria de Florence-Léa Siry

INGRÉDIENTS

Pour réaliser la garniture à la sangria, le plus simple est de transformer les restes de fruits et le fond de vin en confiture.

1 part de restes de fruits et vin de sangria

⅛* de part de sucrant

un peu de gras pour la cuisson

PRÉPARATION

Dans une poêle à feu moyen-élevé, faire fondre une grosse cuillérée de gras. Ajouter les fruits et le fond de vin de sangria et laisser bouillonner une petite minute. Baisser le feu et ajouter le sucrant. Laisser mijoter environ une dizaine de minutes, ou jusqu’à l’obtention d’une texture à mi-chemin entre le caramel et la confiture.

Cette confiture de sangria est si bonne que vous pourriez la manger à la cuillère. Je l’ai testée sur des rôties, sur de la glace ou du yogourt… Toujours aussi gourmand !

ASTUCES

Personnellement, lorsque j’en ai, j’utilise du beurre, car j’adore le goût riche et gourmand.

J’aime bien utiliser le miel pour cette recette, mais j’ai testé avec le sucre blanc et le sirop d’érable et le résultat est le même.

Attention, ne faites pas trop cuire le sucre, il risquerait de se cristalliser et d’être amer. Mieux vaut une garniture plus liquide que trop dure. De toute façon, le gras aura tendance à figer si vous conservez la tarte au frigo, avant de la servir.