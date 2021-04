Recette de tagliatelles aux mactres de Stimpson

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Marie-Claud et Pascale Rémond, les deux sœurs qui ont créé l’entreprise gourmande Les Minettes, ont découvert les mactres de Stimpson lors d’un séjour sur la belle Côte-Nord, et sont tombées amoureuses de son goût qui se rapproche du homard et du pétoncle. La mactre est fragile et il ne faut pas trop la cuire, sinon elle durcit et perd de sa saveur. Il faut l’ajouter en fin de cuisson seulement pour la réchauffer. En pot ou en conserve, hachée ou entière, elle est déjà cuite et prête à être utilisée. Voici leur suggestion de recette.

Portions | 4

Mode de cuisson | poêle

Temps de préparation | 15 minutes

Temps de cuisson | environ 20 minutes

Ingrédients

1 paquet de tagliatelles (environ 250 g)

2 boîtes (de 142 g ou de 154 g) de mactres de Stimpson (avec la saumure)

1 tasse (250 ml) de chorizo piquant coupé en dés

2 c. à soupe (30 ml) d’huile de canola ou autre huile végétale (pour la cuisson)

2 échalotes hachées

2 gousses d’ail hachées

1 tasse (250 ml) de vin blanc

30 à 40 tomates cerises coupées en deux

½ c. à thé (2,5 ml) de fleur de sel

¼ c. à thé (1,25 ml) de piment Gorria (ou piment d’Espelette)

½ tasse (125 ml) de persil haché

½ tasse (125 ml) de roquette hachée

Préparation

Cuire les pâtes à l’eau bouillante bien salée, selon le temps indiqué sur l’emballage. Conserver 1 tasse d’eau de cuisson. Égoutter les pâtes et les réserver dans une passoire. Pendant la cuisson des pâtes, égoutter les mactres et conserver le jus. Hacher grossièrement les mactres si elles sont entières (elles se vendent en morceaux ou non, selon l’entreprise). Réserver. Dans une grande poêle profonde, faire griller à sec (sans huile) le chorizo jusqu’à ce qu’il soit légèrement croustillant. Réserver dans un plat et laisser le gras dans la poêle. Dans la poêle, ajouter l’huile au gras de chorizo et faire revenir, à feu moyen, l’échalote pendant environ 1 minute, jusqu’à légère coloration. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson pendant environ 1 minute. Déglacer au vin blanc et faire réduire de moitié. Ajouter le jus des mactres, puis porter à ébullition. Baisser le feu à moyen-doux, ajouter les tomates, saler et laisser frémir pendant 5 minutes. Ajouter les mactres et laisser mijoter pendant 1 minute. Retirer du feu, ajouter le piment et le persil. Mélanger. Arroser les pâtes de leur eau de cuisson, ne pas trop égoutter et ajouter dans la poêle. Bien mélanger. Répartir dans quatre assiettes creuses, puis ajouter le chorizo grillé et la roquette. Rectifier l’assaisonnement et servir.

Pas de gaspillage !

Conservez toujours la saumure (le jus) des conserves et des pots de fruits de mer. Congelez-la dans des bacs à glaçons et transférez les glaçons figés dans un sac à congélation. Ils seront parfaits pour aromatiser une sauce ou constituer une base de soupe.

Pour plus de recettes 100 % locales, visitez la section Cuisiner de cariboumag.com