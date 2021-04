Deux recettes pour se sucrer le bec au brunch pascal

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Quoi de mieux que d’étirer la matinée jusqu’à l’heure du dîner en pyjama, un de ces matins du long week-end, avec une odeur de cuisson sucrée qui flotte ensuite longtemps dans la maison ? Voici deux recettes parfaites pour l’occasion.

GAUFRES À L’AVOINE ET À LA CITROUILLE

Moelleuses et croustillantes, avec le bon goût de l’avoine et des épices, ces gaufres seront les vedettes de votre prochain brunch.

Préparation : 10 minutes

Cuisson : environ 20 minutes

Rendement : environ 12 gaufres

INGRÉDIENTS

Gaufres

2 tasses (500 ml) de farine d’avoine sans gluten

1 c. à soupe (15 ml) de poudre à pâte

1 c. à thé (5 ml) de cannelle

½ c. à thé (2,5 ml) de gingembre moulu

1 pincée de clou de girofle

¼ c. à thé (1,25 ml) de sel

3 œufs

½ tasse (125 ml) de margarine fondue

1 tasse (250 ml) de « yogourt de coco »

¼ tasse (60 ml) de sirop d’érable

½ tasse (125 ml) de purée de citrouille du commerce

1 c. à thé (5 ml) de vanille

Garniture

Fruits au choix

Sirop d’érable

« Yogourt » de coco, facultatif

PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger la farine d’avoine, la poudre à pâte, la cannelle, le gingembre, le clou de girofle et le sel. Réserver. Dans un autre bol, à l’aide d’un fouet, bien battre les œufs. Ajouter le reste des ingrédients et bien fouetter. Incorporer les ingrédients secs et bien mélanger. Laisser reposer le mélange 10 minutes afin qu’il épaississe. Préchauffer le gaufrier. Huiler le gaufrier à l’aide d’un pinceau et verser la quantité de pâte selon les indications du fabricant. Cuire de 3 à 5 minutes, jusqu’à ce que les gaufres soient bien dorées et croustillantes. Répéter avec le reste de la pâte. Garnir de fruits au choix, de sirop d’érable et de « yogourt » de coco si désiré.

Bon à savoir

La farine d’avoine se trouve facilement en épicerie dans la section des produits naturels. Elle donne un très bon goût à ces gaufres et une belle texture.

On peut cuire les gaufres et les congeler une fois qu’elles sont refroidies. Elles redeviendront croustillantes et vous serez vraiment heureux lorsqu’elles sortiront du grille-pain !

PANCAKES MOELLEUX AUX BLEUETS

Ces pancakes sont comme des nuages grâce au « yogourt » de coco qui les rend si légers.

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

Rendement : 4 portions (environ 8 pancakes)

INGRÉDIENTS

Pancakes aux bleuets

3 œufs

1 tasse (250 ml) de « yogourt » de coco à la vanille

½ c. à thé (2,5 ml) de vanille

2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable

2 c. à soupe (30 ml) de margarine sans produits laitiers fondue, plus une petite quantité pour la cuisson

1 ¼ tasse (310 ml) de farine sans gluten ou de farine ordinaire

¼ c. à thé (1,25 ml) de bicarbonate de soude

2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte

¼ c. à thé (1,25 ml) de sel

1 ½ tasse (375 ml) de bleuets frais

Garniture

« Yogourt » de coco à la vanille

Bleuets frais

Pistaches ou graines de citrouille hachées

Sirop d’érable ou beurre d’érable

PRÉPARATION

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger vigoureusement les œufs avec le « yogourt » de coco, la vanille, le sirop d’érable et la margarine fondue. Ajouter la farine, le bicarbonate, la poudre à pâte et le sel, et bien mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. Incorporer les bleuets délicatement. Dans une poêle antiadhésive, faire chauffer un peu de margarine à feu moyen-élevé. Verser un tiers de tasse (80 ml) de la pâte par pancake. Cuire un pancake à la fois, de 1 à 2 minutes de chaque côté. Répéter avec le reste de la pâte. Ajouter un peu d’huile après chaque cuisson, au besoin. Garnir les pancakes de « yogourt », de bleuets, de pistaches et de sirop d’érable.

Bon à savoir

On peut aussi cuire les pancakes dans une poêle en fonte, ceux-ci sont alors délicieux ! Il faudra toutefois régler le feu à intensité moyenne.