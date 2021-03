​Recette de petits gâteaux aux carottes et aux épices du Québec

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Parfaits pour accompagner votre café, ces petits gâteaux remplacent les épices habituelles du classique gâteau aux carottes par des « parfums du Québec ». En effet, cette recette se fait avec un audacieux mélange d’essence de mélilot, de carvi sauvage et de poivre des dunes. À manger en collation ou chauds, au petit déjeuner, avec un glaçage, du fromage ou votre meilleur caramel (québécois, bien sûr !). Et sans glaçage, ils deviennent de délicieux muffins aux carottes.

Portions | 18 petits gâteaux

Mode de cuisson | four

Temps de préparation | 40 minutes

Temps de refroidissement | 2 heures

Temps de cuisson | 25 minutes

INGRÉDIENTS

GÂTEAUX

1 tasse (250 ml) de farine tout usage non blanchie

1 tasse (250 ml) de farine de pois jaunes*

¼ tasse (60 ml) de chanvre grillé

1 ½ c. à thé (7,5 ml) de poudre à pâte

½ c. à thé (2,5 ml) de bicarbonate de soude

1 c. à thé (5 ml) de sel

1 c. à thé (5 ml) de poivre des dunes moulu

½ c. à thé (2,5 ml) de graines de carvi sauvage

3 œufs

⅔ tasse (160 ml) d’huile de tournesol ou d’une autre huile végétale

1 ¼ tasse (310 ml) de sirop d’érable

⅓ tasse (80 ml) de lait

2 c. à thé (10 ml) d’essence de mélilot ou 5 ml d’extrait de vanille

2 c. à soupe (30 ml) de gingembre du Québec frais et râpé

4 tasses (1 litre) de carottes pelées et râpées

1 grosse pomme sans le cœur, épluchée et râpée

¼ tasse (60 ml) de flocons d’érable

*Ou farine tout usage non blanchie

GLAÇAGE

250 g de fromage à la crème ferme, ramolli à la température ambiante

¼ tasse (60 ml) de crème à fouetter 35 %

⅓ tasse (80 ml) de sirop d’érable

1 c. à thé (5 ml) d’essence de mélilot

GARNITURE

2 c. à soupe (30 ml) de flocons d’érable

PRÉPARATION

GÂTEAUX

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Déposer 18 caissettes de papier ou de silicone dans un moule à muffins. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, bien mélanger les farines, le chanvre grillé, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, le sel, le poivre des dunes et le carvi sauvage. Dans un autre bol, fouetter les œufs, l’huile, le sirop d’érable, le lait, l’essence de mélilot et le gingembre. À l’aide d’une spatule, incorporer délicatement les ingrédients secs. Ajouter les carottes et la pomme, puis mélanger de nouveau. Répartir la pâte dans les 18 moules, puis saupoudrer de flocons d’érable. Cuire au centre du four environ 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre des gâteaux en ressorte propre. Laisser refroidir 2 heures sur une grille.

GLAÇAGE

Au batteur électrique, mélanger le fromage avec la crème et ajouter les autres ingrédients. Mélanger pendant environ 2 minutes à vitesse moyenne. Glacer les petits gâteaux et saupoudrer de flocons d’érable.

Pour plus de recettes 100 % locales, visitez la section Cuisiner à cariboumag.com