Où commander son chocolat de Pâques?

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Même si, pour une deuxième année d’affilée, Pâques se fêtera en confinement, ce n’est pas une raison pour bouder son plaisir ! Voici quelques artisans chocolatiers d’ici qui vous offrent la livraison ou la possibilité de venir récupérer à leur atelier — de façon sécuritaire — un peu de bonheur chocolaté !

État de choc

À ne pas manquer sur la boutique en ligne d’État de choc, dont les gourmandises sont fabriquées avec des chocolats « bean-to-bar » faits au Québec : l’édition spéciale de leur œuf de Pâques au chocolat au lait foncé et au caramel croquant, avec sa boîte festive personnalisée ! L’entreprise livre partout, et il est aussi possible d’aller récupérer ses achats en boutique à Montréal.

Fays

La chocolaterie d’Oka propose une collection unique de moulages anciens, faits de chocolats « bean-to-bar » de Chaleur B Chocolat, artisan torréfacteur gaspésien. La livraison est gratuite avec tout achat de plus de 65 $.

Juliette & Chocolat

Juliette & Chocolat propose une belle variété de chocolats aux formes variées, et même des sucettes de brownies amusantes en forme de postérieur de lapin coquin. La livraison est gratuite pour tout achat de 59 $ et plus.

Eddy Laurent

Le célèbre chocolatier de la rue Maguire, à Québec, offre des boîtes spécialement conçues pour Pâques. Les chocolats d’Eddy Laurent ne contiennent aucun agent de conservation. Afin d’éviter l’achalandage de la boutique, vous pouvez passer votre commande, dès maintenant, sur le site de celle-ci.

Lecavalier Petrone

Lecavalier Petrone offre dans sa boutique en ligne de magnifiques assortiments d’œufs peints et de gros œufs qui renferment de belles surprises. Vous pourrez récupérer votre commande à l’atelier-boutique de Montréal ou la faire livrer à la maison à Montréal, Longueuil, Boucherville, Saint-Lambert et Brossard. Tous les détails concernant les livraisons et les ramassages sont sur leur site.

Chocolat Boréal

D’influence nordique, cette chocolaterie offre des produits aux saveurs boréales conçus à partir d’un approvisionnement local. Pour Pâques, Chocolat Boréal vend plusieurs formats de boîtes de chocolats fins assortis ainsi que plusieurs animaux en chocolat.

Les chocolats de Chloé

Cette chocolaterie artisanale du Plateau Mont-Royal produit une série de divers animaux, comme la fameuse « mère poule », puis également quelques œufs chocolatés pour l’occasion. Vous avez la possibilité d’aller chercher vos créatures sucrées en magasin ou de vous les faire livrer.

Prana

Prana propose un ensemble végétalien contenant les deux inséparables de cette période : un lapin et un œuf. Les chocolats (ainsi que les poudres et les éclats de cacao) de Prana peuvent aussi servir à agrémenter vos smoothies et toutes vos collations qui bénéficient d’un ingrédient sucré. La livraison est offerte pour les commandes de 25 $ et plus.

Chocolats favoris

L’entreprise Chocolats favoris propose plusieurs trousses de décoration d’œuf et de peinture en chocolat pour une fête de Pâques créative. Une belle idée d’activité à faire avec les petits. Chocolats favoris offre le ramassage sans contact dans ses boutiques et la livraison à domicile partout au Québec.