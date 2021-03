Deux recettes pour accueillir le printemps

Donne 3 tasses

INGRÉDIENTS

110 g (1 ½ tasse) de farro perlé non cuit (petit épeautre)

500 ml (2 tasses) de jus de pomme brut

250 ml (1 tasse) d’eau

2 feuilles de laurier

1 c. à thé de sel marin fin

½ c. à thé de poivre noir du moulin

80 ml (⅓ tasse) de jus de citron

160 ml (⅔ tasse) d’huile d’olive

PRÉPARATION

Dans une grande casserole, porter le farro, le jus de pomme et l’eau à ébullition. Ajouter le laurier, le sel et le poivre. Cuire à feu moyen pendant 30 minutes, jusqu’à ce que le farro soit tendre (il sera encore croquant). Égoutter le farro et jeter les feuilles de laurier. Remettre le farro dans la casserole, puis incorporer le jus de citron et l’huile d’olive. Ajouter du sel et du poivre au besoin. Laisser refroidir à la température ambiante avant de déposer dans un contenant hermétique. Réfrigérer jusqu’au moment de l’utilisation.

Note : Se conserve 1 semaine au réfrigérateur.