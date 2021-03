Célébrer le temps des sucres à la maison

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Avec la saison 2020 qui est tombée complètement à l’eau, les cabanes à sucre n’ont pas voulu laisser les choses au hasard pour 2021. Ma cabane à la maison est donc une délicieuse solution de rechange pour déguster les bons plats du temps des sucres dans sa bulle et dans le confort de sa cuisine.

Ma cabane à la maison est une initiative mobilisatrice de Stéphanie Laurin, présidente de l’Association des salles de réception et érablières du Québec (ASEQC) et copropriétaire du Chalet des érables, une cabane à sucre située à Sainte-Anne-des-Plaines. « L’année dernière, ces établissements ont dû fermer leurs portes à la dernière minute, après avoir fait les investissements nécessaires (achat du matériel, de la nourriture, formation du personnel) pour une saison qui s’annonçait occupée, comme à l’habitude », explique-t-elle. L’initiative est donc née pour répondre aux difficultés rencontrées par les propriétaires de cabanes à sucre avec la pandémie et ainsi conserver la tradition.

En bref, on retrouve sur le site pas moins de 70 cabanes situées dans diverses régions du Québec. Il suffit de choisir celle qui nous plaît, et la boîte gourmande contenant le menu traditionnel des cabanes à sucre ainsi que parfois quelques spécialités de la maison sera livrée à domicile ou dans l’une des 194 épiceries Metro partenaires. Certaines cabanes à sucre offrent aussi la possibilité de venir y récupérer la boîte directement sur place.