Recette de caramel salé à l’érable

Les petits pots de caramel sont des cadeaux si gourmands à offrir autour de soi… ou à soi-même ! Cette version qui rend hommage à notre sirop d’érable a un petit air de caramel à la fleur de sel, mais sans fleur de sel. Elle mise plutôt sur un miso local. Unique et succulent.

Rendement : 5 pots de 125 ml

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

INGRÉDIENTS

1 boîte (540 ml) de sirop d’érable

1 tasse (250 ml) de crème 35 %

2 c. à soupe (30 ml) de beurre non salé

2 ½ c. à thé (12,5 ml) de miso du Québec

PRÉPARATION

Dans une casserole moyenne, faire chauffer le sirop d’érable jusqu’à 280 °F (138 °C). Cela peut prendre jusqu’à 30 minutes. Utiliser un thermomètre à bonbons pour une lecture précise de la température. Pendant ce temps, dans une petite casserole, faire chauffer la crème et le beurre sans faire bouillir. Dès que le sirop atteint sa température, on le retire du feu et on verse délicatement le mélange de crème et de beurre (attention aux éclaboussures). Ajouter le miso et bien mélanger pour avoir une consistance et une couleur homogènes. Répartir dans les pots et laisser refroidir à la température ambiante avant de fermer et de réfrigérer (se conserve un mois au réfrigérateur).

*Note : Cette recette n’inclut pas d’anti-cristallisant. Il pourrait être normal que le caramel développe des petits cristaux avec le temps. Mais, normalement, il est dévoré bien avant !

