L’érable en 10 questions

1. Le chaudron en fer

Grâce au chaudron en fer, importé d’Europe, on a pu laisser bouillir l’eau d’érable plus longtemps et en faire des pains de sucre d’érable.

2. Avec un coup de hache

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les arbres sont entaillés avec une hache. Par la suite, la technique s’affine, et les entailles sont faites avec un vilebrequin.

3. 112 °C

Après avoir amené le sirop à 112 °C, il faut le faire refroidir rapidement et fouetter jusqu’à obtenir cette texture crémeuse caractéristique du beurre d’érable.

4. 1951

La boîte de conserve de sirop d’érable a fait son apparition en 1951. Avant, il fallait se procurer le délicieux nectar au gallon. Le dessin qui décore la boîte de 540 ml est né d’un concours lancé par le ministère de l’Agriculture, qui souhaitait qu’on représente, de façon artistique, les érablières. Depuis 70 ans donc, ce design champêtre continue d’être utilisé, même s’il en existe quelques variantes.

5. La réaction de Maillard

La réaction de Maillard a été découverte en 1900 par le médecin et chimiste français Louis-Camille Maillard. Celle-ci crée le goût de pain grillé et de caramel des aliments transformés par chaleur, comme la viande grillée.

6. Faux

La production de cet or blond n’est possible que sur seulement 1/8e du territoire grâce à une conjoncture de facteurs climatiques qui font alterner les nuits de gel et les jours de dégel.

7. Vrai

Le sucre d’érable remplace une quantité égale de sucre blanc. Même chose pour le sirop d’érable, mais il faudra alors réduire d’environ ¼ de tasse la quantité d’un autre liquide demandée dans la recette. Si le sirop remplace un sucre liquide, comme le miel ou le sirop d’agave, la quantité reste la même.

8. 72 %

Le Québec est le leader mondial de l’industrie acéricole et produit chaque année environ 72 % de la production mondiale. Au Canada, 90 % du sirop d’érable vient de la Belle Province.

9. 40 litres

Il faut en moyenne 40 litres d’eau d’érable pour faire un litre de sirop d’érable. Le sirop d’érable est issu d’un seul ingrédient : l’eau d’érable.

10. Acerum

Le mot Acerum vient de la contraction des mots latin « acer », signifiant érable, et anglais « rum », signifiant rhum. L’Acerum doit être produit à partir de sirop ou d’eau d’érable du Québec, contenir au moins 35 % d’alcool et ne doit être ni coloré ni aromatisé.