Réchauffez vos papilles avec Montréal en lumière

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ! » Alors que les Québécois ne cessent depuis un an de se réapproprier leur assiette, quoi de plus pertinent pour Montréal en lumière que de mettre le paquet sur la gastronomie locale et créative ? Le festival ne lance rien de moins que quatre webséries de 22 épisodes grâce auxquelles les festivaliers pourront tout à la fois s’immiscer dans l’univers d’un chef ou d’un producteur d’ici pour découvrir ses passions, découvrir le portrait culinaire parfois surprenant de vedettes telles que Mathieu Dufour, FouKi, Rosalie Vaillancourt ou encore Martha Wainwright, entrer dans les coulisses de la création d’un nouveau plat et même prendre l’apéro en compagnie des meilleurs spécialistes pour entendre parler bulles, spiritueux et vins québécois, ainsi que café aromatisé, vin orange ou encore vin nature.

Depuis sa première édition en 2000, le festival se fait par ailleurs un point d’honneur d’appuyer les restaurateurs d’ici. Du 4 au 28 mars, il invite ainsi les foodies à troquer leur quotidien, trop routinier ces derniers temps, pour déguster des menus exclusifs à emporter (mais aussi offerts à la livraison), créés par les chefs renommés de restaurants montréalais, tous friands de produits locaux. Et pour ceux qui seraient en mal de vacances et qui auraient vraiment besoin de sortir de la maison, les forfaits Couette et gastronomie offrent une expérience gastronomique exclusive en chambre d’hôtel, digne d’un service VIP.

À l’occasion de cette édition pas comme les autres, Montréal en lumière offre ainsi un panorama sans précédent des univers variés qui alimentent l’étonnante créativité culinaire d’ici. Une immersion à 360° dans ce que la gastronomie québécoise a de plus émergent et intéressant, braquant plus que jamais les projecteurs sur les producteurs du terroir et les artisans locaux.