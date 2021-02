Recette de soupe miso locale

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Une soupe miso 100% locale, pourquoi pas ? Nécessitant moins de dix ingrédients, prête en moins de 30 minutes, cette soupe savoureuse, colorée et réconfortante est à faire et à refaire !

Portions | 2 grands bols ou 4 petits bols

Mode de cuisson | sur la cuisinière

Temps de préparation | 25 minutes

Temps de cuisson | 7 minutes

Ingrédients

2 c. à soupe (30 ml) d’huile végétale

1 petit oignon, émincé

100 g de pleurotes, coupés en lanières

1 gousse d’ail, émincée

2 c. à thé (10 ml) de gingembre râpé (voir les notes)

4 tasses (1 litre) d’eau

2 tasses (500 ml) de chou chinois émincé

1 tasse (250 ml) de carottes en juliennes

3 c. à soupe (45 ml) de miso Massawippi (voir les notes)

Au goût, pousses de coriandre fraîche

Préparation

Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile à feu moyen et y faire revenir l’oignon et les pleurotes. Lorsque l’oignon commence à être translucide, ajouter l’ail et poursuivre la cuisson 2 minutes. Ajouter le gingembre et l’eau. Porter à ébullition. Ajouter les légumes, retirer du feu, couvrir et laisser reposer 10 minutes. Prélever ¼ tasse (60 ml) de liquide chaud, verser dans un bol et y diluer le miso (cela évitera de trop remuer la soupe). Ajouter ensuite le miso dilué (on peut en mettre plus, au goût) dans la casserole, bien mélanger et servir avec des pousses de coriandre fraîches.

Cette recette a originellement été publiée dans le hors-série Manger 100 % local, vendu à cariboumag.com