Le bouillon de légumes de Josée di Stasio

Est-ce que ça vaut la peine de faire son bouillon maison ? La réponse est oui, oui et encore oui, selon Josée di Stasio, qui nous offre ici sa recette de bouillon de légumes, tirée de son livre À la soupe. Il sera parfait pour bonifier vos soupes ou tout simplement à boire comme ça. Particulièrement intéressant à faire au retour du marché ou quand le frigo déborde de légumes (vive les retailles !).

INGRÉDIENTS

4 c. à soupe d’huile d’olive

2 oignons en quartiers (avec ou sans la pelure)

2 carottes pelées, en tronçons

2 branches de céleri en tronçons

1 fenouil en morceaux avec les tiges

1 tête d’ail coupée en 2

4 c. à soupe de pâte de tomates

500 ml (2 tasses) de poireaux (partie verte uniquement) en gros morceaux

250 ml (1 tasse) de persil italien (tiges et feuilles)

3 ou 4 branches de thym

3 feuilles de laurier

1 c. à thé de poivre noir en grains

1 c. à soupe de graines de fenouil

2 c. à thé de graines de coriandre

2 c. à thé de sel

4 L (16 tasses) d’eau froide

PRÉPARATION

Dans une grande casserole à fond épais, à feu moyen, chauffer l’huile et faire revenir l’oignon, la carotte, le céleri, le fenouil et l’ail, à couvert, 20 minutes, en brassant à quelques reprises. Incorporer la pâte de tomates et poursuivre la cuisson 3 minutes. Ajouter le reste des ingrédients et verser l’eau. Amener à ébullition, baisser le feu et faire mijoter 1 heure. Laisser refroidir dans la casserole. À l’aide d’une passoire, filtrer en pressant sur les légumes pour extraire le maximum de jus. Goûter et rectifier l’assaisonnement.

Note : Le bouillon se conserve 5 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.