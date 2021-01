Ode à la patate, ce légume sous-estimé

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Épatante patate un an plus tard, déterminée à faire en sorte qu’on cesse de sous-estimer ce pauvre légume qui a souvent eu la vie dure, mais qui fait pourtant partie de notre histoire et de notre culture comme aucun autre.

On l’a blâmée, on l’a boudée et on l’a évitée souvent au cours de l’histoire. D’abord parce qu’on lui prêtait un côté maléfique (en Europe, on a longtemps cru que les aliments qui poussaient sous terre étaient impurs), ensuite parce que le tubercule était associé à une nourriture qu’on donnait au bétail, et finalement parce qu’on la disait mauvaise pour la santé.

Pourtant, la patate a toujours su retrouver son chemin et au Québec, elle est partout dans nos plats réconfortants. Qui n’a pas le puissant souvenir d’un ragoût qui mijote, des patates pilées crémeuses que préparait sa grand-mère ou de la pomme de terre au four toute garnie servie dans certains restaurants ? Il y a aussi les plats québécois traditionnels comme la tourtière du Lac-Saint-Jean, le pâté chinois ou la poutine, qui n’existeraient pas sans le tubercule. Et sincèrement, comment imaginer un repas à la cabane à sucre sans ses pommes de terre bouillies, une fondue chinoise sans patates grelots, un smoked-meat sans sa patate frite ? Franchement, quel autre légume peut se vanter d’être indispensable à autant de nos plats favoris ?

À lire aussi Trois recettes réconfortantes avec la patate

En consacrant plusieurs mois de ma vie à découvrir la patate, j’ai aussi pu constater que tout le monde a ses souvenirs liés à elle. Faites le test pour voir. Quelqu’un vous assurera que les patates pilées de sa famille sont les meilleures, un autre vous racontera les sacs de frites bruns à un dollar ramenés de la pataterie du coin, une autre parlera des chips associées aux pique-niques à la plage, alors que d’autres évoqueront les salvatrices poutines de fin de soirée à la sortie des bars. Et toujours, ces moments sembleront précieux pour ceux qui les raconteront.

Ce n’est pas tout : après avoir fait sa place dans nos assiettes, la pomme de terre a réussi à être la star de plusieurs de nos œuvres culturelles. Elle se retrouve dans des dizaines de chansons, de romans, de livres pour enfants et de films qui ont marqué le Québec. La Bottine souriante a par exemple sa chanson (à répondre, bien sûr) consacrée aux pommes de terre, le groupe traditionnel Mes Aïeux chante la poutine dans Hommage en grains, tandis que le groupe Omnikrom a lancé en 2007 sa chanson Danse la poutine. À la télévision, qui n’a pas connu la célèbre réplique de Thérèse « steak, blé d’Inde, patates » ? Et c’est sans parler de la place que le tubercule occupe dans notre langage. Qui ne s’est jamais fait dire de « ne pas lâcher la patate » lorsque son projet « faisait patate » ou qu’il en « avait gros sur la patate » ?

Aujourd’hui, je fais publiquement mon mea-culpa à la patate : j’avais de toute évidence sous-estimé la profondeur de ses racines chez le peuple québécois. Maintenant, je suis intarissable à son sujet et je dis à ceux qui diraient que la pomme de terre n’est pas omniprésente dans nos vies qu’ils sont « dans les patates »…