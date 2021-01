Trois recettes réconfortantes avec la patate

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La patate est un aliment chouchou dans les recettes de K pour Katrine. La gourmande de naissance Katrine Paradis l’adore et la cuisine beaucoup. Elle nous livre ici trois recettes réconfortantes parfaites pour les jours d’hiver.

PARMENTIER DE CANARD ET DE PATATES DOUCES

Un parmentier, c’est un petit plat réconfortant. La recette se fait tout aussi bien avec des cuisses de canard qu’avec des cuisses de poulet confites, moins coûteuses.

Portions : pour 4 à 6 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

Base de canard

6 échalotes françaises, émincées

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre balsamique

6 cuisses de canard ou de poulet confites réchauffées et désossées (J’utilise la marque Plaisirs gastronomiques)

⅓ tasse (80 ml) de bouillon de poulet

½ c. à thé (2,5 ml) de sel

Poivre au goût

Purée de patates douces

5 tasses (2 lbs) de patates douces, en cubes

5 tasses (2 lbs) de pommes de terre à chair jaune, en cubes

2 échalotes françaises, hachées finement

1 gousse d’ail, hachée

3 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation

Base de canard

Préchauffer le four à 350 °F. Placer la grille au centre. Dans un poêlon, faire caraméliser à feu moyen les échalotes françaises dans l’huile. Déglacer avec le vinaigre balsamique et poursuivre la cuisson encore 1 minute. Ajouter la chair du canard, le bouillon de poulet, le sel, le poivre et bien mélanger. Déposer le tout dans un plat de cuisson rectangulaire de 8 x 11 pouces. Réserver.

Purée de patates douces

Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, faire cuire les patates douces et les pommes de terre jusqu’à ce qu’elles soient très tendres. Égoutter. Pendant leur cuisson, faire revenir les échalotes françaises dans l’huile à feu doux dans un poêlon. Ajouter l’ail à la fin et cuire encore 1 minute. Verser le tout sur les pommes de terre et les patates et faire une purée à l’aide d’un pilon ou d’un batteur électrique. Saler et poivrer. Ajouter une touche de bouillon de poulet si la purée semble trop épaisse. (Attention, les patates douces n’ont pas besoin de beaucoup de liquide.)

Répartir la purée sur le canard et cuire au four 30 minutes.

PLAQUE DE PATATES DOUCES, ŒUFS ET CHORIZOS

Patates grillées, chorizo, sauge et oeuf coulant pour la finale. Aussi spectaculaire pour les yeux que pour les papilles !

Portions : pour 4 à 6 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

4 tasses (1 L) de patates douces, en petits cubes

4 tasses (1 L) de pommes de terre, en petits cubes

1 gros oignon rouge, haché

1 tasse (250 ml) de chorizo sans gluten et sans produits laitiers, en petits cubes

¼ tasse (60 ml) d’huile d’olive

1 c. à thé (5 ml) de sauce harissa, ou plus, au goût

2 c. à soupe (30 ml) de sauge fraîche hachée finement

2 gousses d’ail, hachées

½ c. à thé (2,5 ml) de paprika

1 c. à thé (5 ml) de sel

Préparation

Préchauffer le four à 375 °F et placer la grille au centre. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients sauf les œufs. Répartir le mélange sur 2 plaques à biscuits et cuire au four 35 minutes. Casser les œufs sur le mélange de pommes de terre douces. Remettre au four et cuire de 7 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les œufs soient cuits.

POMMES DE TERRE CROUSTILLANTES AU THYM ET AU ROMARIN

Portions : pour 6 à 8 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 55 minutes

Ingrédients

3 lb (1,4 kg) de pommes de terre à chair jaune, tranchées très finement

⅓ tasse (80 ml) d’huile d’olive

1 c. à soupe (15 ml) de thym frais

1 c. à soupe (15 ml) de romarin frais, haché

1 c. à thé (5 ml) de sel

Poivre, au goût

Préparation

Préchauffer le four à 400 °F et placer la grille au centre. Dans un grand bol, mélanger délicatement les pommes de terre tranchées avec l’huile, les herbes et le sel. Poivrer généreusement. Dans un plat rectangulaire de 11 x 6 pouces ou un plat carré de 8 x 8 pouces, disposer les tranches de pommes de terre en rangées, en les chevauchant. S’assurer qu’elles sont bien serrées les unes contre les autres. Cuire environ 55 minutes, jusqu’à ce que les pommes de terre soient cuites, bien dorées et croustillantes. Arroser avec l’huile qui se trouve au fond du plat à mi-cuisson.