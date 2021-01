Faire le plein (en ligne) d'aliments locaux

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

On n’aura jamais autant parlé de l’importance de l’achat local que dans les derniers mois. Voici des commerces d’ici qui proposent en ligne des aliments et des gourmandises pour livraison.

PANIERS VARIÉS

• Maturin Le marché en ligne

Maturin propose une multitude d’aliments locaux et de saison. On peut y commander de tout : fruits et légumes, poissons, viandes, pains, produits laitiers ou sucreries.

À essayer : leurs boîtes « Épicerie hebdomadaire » qui incluent les essentiels pour une semaine, livrées directement chez vous !

• Les Fermes Lufa

En plus des différents légumes cultivés dans ses serres sur les toits, Lufa offre les produits de quelque 200 producteurs locaux. Viandes, produits laitiers, de boulangerie, d’épicerie, poissons et fruits de mer, fruits locaux surgelés, produits végétaliens et prêts à manger sont notamment disponibles sur le marché virtuel des Fermes Lufa.

À essayer : leurs tomates cerises qui poussent dans leurs serres montréalaises et lavalloises et qui mettront un peu de soleil dans votre vie !

• En direct de la ferme

À Montréal, la coopérative En direct de la ferme offre des paniers de légumes du Québec, ainsi que plusieurs autres produits d’épicerie courants. Livraison à domicile pour un panier d’au moins 100 $ et possibilité d’aller chercher son panier à un point de chute dans votre quartier.

À essayer : leur « Panier complet » comprend toutes les denrées fraîches dont vous aurez besoin pour la semaine.

• Ferme Le Crépuscule

La ferme artisanale et biologique de Jean-Pierre Clavet à Yamachiche offre autant des fruits et des légumes que de la viande, des œufs, des produits laitiers et des produits de l’érable. Et tout est bio ! Il y a plusieurs points de chute dans plusieurs régions du Québec.

À essayer : leur poulet bio, à rôtir à la maison et à transformer en bouillon une fois dégusté.

• Hector Larivée

La compagnie, qui livre habituellement des aliments dans plusieurs restaurants de la province, s’est adaptée et propose désormais des livraisons aux particuliers. Paniers de fruits, légumes, produits laitiers ou viandes : plusieurs denrées peuvent être livrées à domicile.

À essayer : leurs paniers de produits frais.

•Le grand marché de Québec

En collaboration avec la boutique en ligne monquartierenboite.com et la participation d’une dizaine de commerçants du Grand Marché de Québec, les habitants de la zone urbaine de Québec peuvent maintenant commander en ligne de nombreux produits locaux qui leur seront livrés à vélo à la maison.

À essayer : des produits variés pour faire des découvertes.

VIANDES

•Rheintal

La ferme d’élevage biologique Rheintal livre à domicile ses produits de porc et de bœuf de pâturage, ses poulets « picoreurs », ainsi que ses charcuteries.

À essayer : la viande de pâturage en général !

•Porc Gaspor

Les producteurs de porc des Fermes Gaspor, situés à Saint-Jérôme, proposent la boîte Gaspor. Chaque boîte contient du bacon, des côtes levées de porc, des saucisses et plus encore. Avec la promotion actuelle, la livraison est gratuite pour les commandes de 199,99 $ et plus. Les secteurs couverts par la livraison sont Montréal, Laval et la couronne Nord et Sud. Il est aussi possible de commander les produits à l’unité sur leur site.

À essayer : leur boîte Gaspor

FROMAGES

•Au Gré des Champs

Comme bien d’autres artisans, la fromagerie Au Gré des Champs a perdu énormément de commandes à la suite de la fermeture des restaurants. Pour remédier à cette situation, elle offre des paniers de fromages livrés à la maison pour les gens de la grande région de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la Rive-Sud et de l’île de Montréal.

À essayer : plusieurs fromages différents afin de préparer une belle dégustation vins et fromages à saveur locale !

PRODUITS FORESTIERS ET BORÉAUX

• Prendre Racine

Cette entreprise de la Mauricie cherche par ses produits à mettre en valeur les végétaux comestibles de notre territoire. La cueillette est faite de façon artisanale, en communion avec la nature.

À essayer : leurs tisanes forestières et leurs noix du Québec.

• Gourmet Sauvage

Depuis plus de 25 ans, Gourmet Sauvage fait rayonner la gastronomie boréale par la cueillette de plantes et de champignons sauvages, et contribue à éduquer le public par des ateliers en forêt. C’est aussi Gérald Le Gal et sa fille Ariane Paré-Le Gal qui sont à l’origine du magnifique livre Forêt.

À essayer : leur gelée de cèdre ou de sapin, leurs confitures, leurs sirops et leurs champignons sauvages séchés.

GOURMANDISES

• Les Minettes

Les Minettes ont une boutique gourmande à Laval, mais elles ont aussi une boutique en ligne où elles offrent leurs produits ainsi que ceux de plusieurs artisans du Québec. Les deux sœurs Rémond cuisinent avec passion des gourmandises sucrées ou salées qui font du bien.

À essayer : leur confiture de prunes, leurs mélanges de noix grillées et leur popcorn sucré-salé pour vos (nombreuses) soirées cinéma.

À BOIRE

• La Boîte à Vins

En cette période d’isolement, La Boîte à Vins, une épicerie fine située à Belœil, offre la livraison gratuite de vins du Québec à domicile, partout dans la grande région de Montréal et en Montérégie. L’entreprise propose entre autres des caisses « découverte » de six bouteilles, sélectionnées avec soin par leur sommelier.

• À la maison comme au café

Plusieurs torréfacteurs d’ici offrent la livraison à domicile de boîtes découvertes ou de sacs de café. Faute de pouvoir aller dans un café pour se relaxer ou travailler, on peut se préparer de délicieuses boissons caféinées à la maison.

Voici quelques suggestions de micro-torréfacteurs d’ici qui offrent la livraison : 94 Celcius, Barista, Kittel, Lenoir et Lacroix, Zab.