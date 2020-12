Pourquoi c'est important de consommer des produits locaux?

Ce texte fait partie du cahier spécial Le Petit D

Tu as probablement entendu parler de cette nouvelle tendance à vouloir consommer des produits locaux. Mais pourquoi donc ? Si tu mangeais plus de produits cultivés, élevés et transformés ici, qu’est-ce que ça changerait pour toi, pour le Québec, et même pour toute la planète ? Suis-nous, Le Petit D t’explique tout ça.

Un garde-manger diversifié…

Au Québec, chaque région a ses particularismes agricoles. Il y a par exemple les bleuets du Lac Saint-Jean, la viande de Charlevoix ou encore le miel de Gaspésie… Grâce aux progrès technologiques et à la multiplication des cultures sous serre, la production est de plus en plus diversifiée et de plus en plus étendue dans l’année. Les fraises sont par exemple cultivées jusqu’en octobre dans toutes les régions, sauf dans le Nord-du-Québec !

… et riche en légumes

Carottes, laitues, choux, brocolis, tomates, poivrons… le Québec produit plus de 65 variétés de légumes ! Ça tombe bien parce que ceux-ci regorgent d’éléments nutritifs, si bien qu’ils devraient composer la base de ton alimentation. En fait, la moitié de ton assiette devrait être constituée de fruits et légumes, selon le Guide alimentaire canadien.

Une production saine

Les producteurs québécois redoublent d’efforts pour fournir des produits de qualité et qui répondent aux meilleures pratiques de développement durable. Ils cherchent ainsi à cohabiter de manière harmonieuse avec les collectivités et à réduire la pollution en trouvant des solutions de rechange aux pesticides et aux autres produits chimiques, et visent l’amélioration de la biodiversité. En plus, comme les produits sont plus rapidement dans ton assiette, ils sont plus frais, et donc meilleurs au goût et pour la santé !

Une assiette soucieuse de l’environnement…

Les fraises du Québec voyagent en moyenne 100 km pour se rendre dans nos assiettes, tandis que les fraises américaines voyagent jusqu’à 5000 km dans des gros camions ! Tu imagines l’impact de ces milliers de kilomètres sur l’environnement ? Et sur le réchauffement climatique ?

… et du bien-être animal

Au Québec, les grands gibiers sont élevés à l’extérieur, au pâturage, sans aucun confinement, par exemple. Ils vivent en troupeau et sont libres d’exprimer leurs comportements naturels. En outre, chaque porc d’élevage doit avoir accès à au moins un jouet, et ce, peu importe son âge. Cela réduit leur agressivité et augmente leur résistance au stress. C’est bien pour eux, mais aussi pour le consommateur, qui semble bénéficier d’une viande d’une qualité inégalée et qui fait des envieux. Le porc du Québec est ainsi exporté dans plus de 80 pays !

À toi aussi d’être respectueux !

Chaque jour, les Canadiens jettent près de 500 000 laitues, plus d’un million de tomates, autant de tasses de lait, 750 000 pains et 450 000 œufs. Entre autres. En moyenne, chaque famille gaspille 140 kilos de nourriture par an. Ça coûte cher pour rien, mais surtout ce n’est pas respectueux de l’animal qui a été abattu, ni de l’agriculteur qui a travaillé dur pour que tu aies des aliments dans ton assiette. Penses-y la prochaine fois que tu ne voudras pas terminer ton plat…

