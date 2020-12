Quelques suggestions de cadeaux gourmands pour les Fêtes

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

En panne d’idées pour le cadeau de la tante Josette, de votre collègue préférée ou de l’enseignante du petit dernier ? Les collaborateurs du cahier Plaisirs vous confient quels seront leurs cadeaux coups de cœur cette année.

Plateau de fromages insulaires

Au cœur du Saint-Laurent, à 45 minutes à l’est de Québec, se trouve l’Île-aux-Grues, dont l’économie bat au rythme de la production fromagère depuis les années 1950. Les amateurs en connaissent les principaux flambeaux réalisés avec des artistes visuels résidant sur place : le Riopelle de l’Isle, le tout premier fromage artisanal à pâte molle et triple crème fabriqué au Québec, et plus récemment La bête à Séguin, au caractère racé et audacieux. La Fromagerie de l’Isle dispose cependant d’une gamme complète de dix fromages fins réalisés avec du lait non pasteurisé produit à même l’île. Pour découvrir et apprécier à sa juste valeur le talent de cette fromagerie peu commune, pourquoi ne pas commander un de ses plateaux des Fêtes contenant de trois à cinq fromages, des éléments décoratifs et même, pour une des options, un plateau et des pinces en bois ?

Sophie Ginoux

Savoureux café santé

La maison Orijin, fondée en 2019 en Gaspésie, cultive et transforme le chanvre, un ancien aliment redevenu populaire pour ses propriétés protéiniques et les acides gras qu’il contient. On en retrouve déjà dans une gamme de produits allant de la farine aux barres de céréales, en passant par les pâtes alimentaires. Mais c’est la toute première fois qu’on peut en déguster dans son café ! L’équipe d’Orijin s’est en effet associée à celle du microtorréfacteur Mystique pour concevoir le café Réveil en douceur, à la fois biologique, équitable et savoureux. En bouche, on apprécie sa légèreté et son surprenant goût de noisette de chanvre. Il faut aussi savoir que même infusé, ce café offre un apport considérable en fibres, en protéines et en oméga 3 et 6. Les sceptiques seront confondus !

Sophie Ginoux

Un peu de Syrie dans nos plats des Fêtes

Les Filles Fattoush est une entreprise sociale ayant pour mission d’offrir un premier travail à des femmes réfugiées syriennes. En plus de son service de traiteur, elle offre désormais une délicieuse gamme de produits pour cuisiner de bons plats syriens, comme le mélange à shawarma, à shish-taouk ou alors le za’atar (un mélange de thym sauvage, de sumac et de graines de sésame) et la mélasse de grenade. Il est aussi tout à fait indiqué d’ajouter ces délicieux aromates dans vos recettes de tourtière, de ragoût ou de farce. Les épices sont en vente dans leur boutique en ligne, ainsi que dans de nombreux points de vente, comme les supermarchés Avril, IGA et Metro.

Catherine Lefebvre

Bonbons pour tous !

Tant qu’à assumer son amour des bonbons, autant offrir (et s’offrir !) des sucreries de qualité. Quand, en plus, l’humour est au rendez-vous et qu’il existe des options végétaliennes, on se dit que la culpabilité peut bien faire une pause… surtout à Noël ! Les bonbons Squish, entreprise fondée à Montréal en 2014, se déclinent en une foule de parfums et d’emballages ludiques, des licornes magiques aux ours pétillants comme du champagne, en passant par les parfums « piña colada », « cuba libre » ou « daiquiri aux fraises ». Une valeur sûre : les cerveaux. Oui, c’est bon pour le moral !

Marie-Julie Gagnon

Bonheur chocolaté en pot

Si la grand-mère d’un des deux fondateurs d’Allo Simonne était encore de ce monde, elle succomberait immédiatement aux délicieuses tartinades de cette petite entreprise montréalaise qui porte son nom. Le principe d’Allo Simonne est simple : du chocolatbean to bar, des ingrédients naturels, pas d’huile de palme, peu de sucre, des saveurs originales et une participation citoyenne. Quelle belle combinaison ! Alors, régalez-vous sans complexe avec les populaires tartinades noisettes et chocolat jaguar, noir au lait ; ou bien avec la même base, mais mariée à du sarrasin ou à de l’érable ; ou encore avec le caramel bananes-chocolat-noisettes-grué. Chez Allo Simonne, tout est bon, et il est possible d’offrir plusieurs coffrets cadeaux aussi colorés que la démarche de cette belle maison.

Sophie Ginoux

Des bulles d’ici en cadeau

Certains mousseux québécois n’ont rien à envier aux prestigieux champagnes. Un exemple ? Les bulles bios du Domaine Bergeville, à Hatley, dans les Cantons-de-l’Est. Élaboré selon la méthode traditionnelle champenoise à partir de cépages hybrides très bien adaptés au sol et au climat de la région (en l’occurrence un assemblage d’acadie blanc, de frontenac gris et de frontenac blanc), le Blanc Brut 2018 offre « un nez floral et des arômes de poire bien mûre », selon les vignerons Ève Rainville et Marc Théberge sur leur site Web. Polyvalent, ce vin effervescent est tout indiqué à l’apéritif, mais il sera aussi un compagnon de choix pour la raclette, voire pour un plateau de fromages d’ici. Son seul défaut : il est trop souvent en rupture de stock ! On le trouve pour le moment encore sur les tablettes d’une soixantaine de SAQ. On fait donc nos emplettes sans tarder si on souhaite glisser ce vin à la robe dorée sous le sapin à Noël.

Jessica Dostie

Alcool laitier

Utiliser du petit-lait, autrement dit un résidu de fromage, pour créer de l’alcool ? L’idée est a priori surprenante, voire incongrue. Et pourtant, c’est ce que la famille Dufour, bien connue pour ses fromages Migneron et Ciel de Charlevoix, a entrepris de réaliser en annexe de ses installations nichées entre deux collines, tout près de Baie-Saint-Paul. Concrètement, après une filtration spéciale, le petit-lait est distillé à plusieurs reprises pour obtenir un alcool bien différent de ceux de grains auxquels les papilles sont habituées. L’eau-de-vie Charlevoyou conjugue en effet la force d’un spiritueux à 40 % d’alcool avec la douceur d’un goût lacté. Elle se prête donc aussi bien à la dégustation en l’état, qu’à des mariages avec de la crème ou des sirops. Un produit unique en son genre qui n’a pas fini de faire parler de lui.

Sophie Ginoux

Nos forêts dans nos assiettes

Ce n’est pas parce qu’on privilégie la sédentarité en ce moment qu’on ne peut pas offrir un peu des régions du Québec à ceux qu’on aime. Depuis plus de 25 ans, Gourmet sauvage se spécialise dans la cueillette à la main de champignons sauvages et de plantes indigènes. Les morilles comme les amélanches et autres richesses dénichées aux quatre coins de la Belle Province sont transformées de façon artisanale dans les Laurentides, où des ateliers en forêt en petits groupes sont aussi proposés. L’entreprise offre de nombreux ensembles cadeaux contenant le meilleur de nos forêts : confiture de chicoutés, essence de mélilot, mélange forestier de champignons séchés, coffret d’épices nordiques… Le livre Forêt. Identifier, cueillir, cuisiner, publié aux éditions Cardinal en 2019, peut aussi être inclus dans le paquet. Pour ceux qui n’arrivent pas à arrêter leur choix, l’option d’un chèque-cadeau de 25 à 200 $ reste sans doute idéale.

Marie-Julie Gagnon

Fromage artisanal… maison !

L’année 2020 a été marquée par le grand retour des Québécois derrière leurs fourneaux. Ils ont redécouvert le plaisir de cuisiner, de boulanger et de pâtisser. Alors, pourquoi ne pas les inviter à fabriquer leurs propres fromages ? Voici la mission que s’est donnée depuis 2015 l’entreprise montréalaise U Main, en proposant de petites boîtes contenant tout ce qu’il faut pour réaliser des fromages avec ou sans lactose, et même des faux-mages pour les végétaliens. Feta, ricotta, mozzarella, queso blanco, halloumi, fromage en grains et cheddar sont quelques-unes des possibilités gourmandes à concocter chez soi. L’approche de U Main est ludique et donne des résultats très concluants, aussi ces boîtes peuvent-elles constituer une belle activité familiale pendant les Fêtes ou un cadeau qui sera plus qu’apprécié.

Sophie Ginoux