Quatre livres de recettes pour minichefs

C’est en cuisinant que les enfants intègrent le mieux les bonnes habitudes alimentaires et qu’ils découvrent de nouveaux aliments. Ce livre propose 14 recettes nutritives et faciles à réaliser, testées auprès de milliers d’enfants ! Le plus ? Le visuel, qui intègre des personnages issus d’albums très connus des plus jeunes d’entre nous.

Mon premier livre de recettes (avec Les ateliers cinq épices)

Isabelle Charbonneau (illustrations), Julie Leclerc, Julie Doyon, Marie-Claude Riel et Geneviève Venne, Éditions Dominique et compagnie, 29,95 $, en librairie

Quoi de plus drôle que de transformer la cuisine en laboratoire de chimie ? Ce livre propose des expériences consistant à créer des desserts originaux, tels que le rubik’s fruits, le yaourt glacé tutti-frutti, le dark brownie ou encore le carrot cupcake, chaque recette étant accompagnée d’explications scientifiques.

Le petit chimiste pâtissier. 30 recettes à faire en famille !

Raphaël Haumont et Christophe Michalak, Éditions Dunot, 29,95 $, en librairie

Aujourd’hui, on échange les rôles : les enfants devant les fourneaux, les parents devant leur série préférée. Menu brunch, végé ou spécial Halloween, saveurs du Japon, d’Italie ou du Mexique… il y en a pour tous les goûts et les recettes sont assez simples pour être réalisées sans supervision (ou presque) ! Et au fait… personne ne vous jugera si, au moment où les enfants crieront « les parents, à table ! », vous les faites mariner un peu…

Les parents, à table !!!

Sylvie Da Silva, Éditions Mango, 35,95 $, en librairie

Ce livre embarque toute la famille dans une aventure gustative et culturelle à la découverte des plats et des tenues vestimentaires typiques d’une trentaine de pays. Une seule chose à faire : choisir, avec votre enfant, dans quel pays vous souhaiterez déjeuner le lendemain matin. Un voyage à travers le monde qui saura ravir les papilles des petits comme des grands gastronomes.

Petits déjeuners autour du monde

Vanessa Lewis, Éditions Les 400 coups, 27,95 $, en librairie