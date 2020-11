Nouveaux, beaux et bons livres de recettes!

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’automne amène toujours un impressionnant lot de livres de tous les genres. Les livres de recettes sont aussi au rendez-vous. Dans la mêlée, certains d’entre eux qui sont attendus depuis longtemps, deviendront des incontournables et des sources d’inspiration sans fin. Trois suggestions qui donneront envie de s’activer derrière les fourneaux.

Chez Lesley. Mes secrets pour tout réussir en cuisine

Cheffe pâtissière et ex-critique gastronomique pour le quotidien montréalais The Gazette, Lesley Chesterman présente enfin son premier livre de recettes, Chez Lesley. Dans cet ouvrage tant attendu, elle transmet ses judicieux conseils pour réussir plus d’une centaine de classiques culinaires avec brio. « Quand on commence en cuisine, mieux vaut suivre des recettes et ensuite partir en mode freestyle, explique-t-elle. Puis, on s’améliore très vite, mais il faut se mouiller ! » Il est donc question ici de recettes de base, pour la plupart simples à réaliser, même quand on n’a aucune formation en cuisine. L’idée est de maîtriser les bases pour être de plus en plus à l’aise et de pouvoir se mettre à improviser. En ce sens, la première partie du livre est consacrée aux outils, aux ingrédients et aux petits appareils ménagers à avoir sous la main pour faciliter le processus. Puis, au fil du livre, on apprend les règles d’or des vinaigrettes, des fonds et du meilleur poulet rôti ! Ce chef-d’œuvre est magnifiquement photographié par Maude Chauvin. De quoi nous faire saliver du début à la fin. On peut d’ailleurs écouter les fascinantes chroniques gastronomiques de Lesley Chesterman à l’émission Du côté de chez Catherine sur les ondes d’ICI Première.

Lesley Chesterman, Éditions Cardinal, 44,95 $, en librairie

Petits prix

La nutritionniste Geneviève O’Gleman ajoute un nouvel ouvrage à sa récente collection de livres de recettes. Petits prix s’ajoute aux livres Les lunchs, Soupers rapides, Presque végé et BBQ santé. Mais il s’agit en fait de son 14e livre de recettes. Décidément, elle connaît la chanson ! Elle sait aussi accompagner ses lecteurs pour rendre la cuisine accessible à tous, peu importe leur niveau de connaissance et leur budget. Selon elle, « bien manger ne devrait pas être un privilège ou un luxe. C’est un besoin de base, et tout le monde devrait pouvoir manger sainement, dans le respect de ses valeurs ». Dans cet ouvrage, elle met justement l’accent sur la cuisine économique. Dans le chapitre sur les soupes, elle donne toutes sortes d’exemples de protéines bon marché à ajouter au bouillon préparé : des légumineuses en conserve, des œufs ou de la dinde effilochée. Elle est aussi douée pour transformer une recette de base, comme des crêpes, en crêpes déjeuner façon BLT ou spanakopita. Les photos sont aussi croquées par Maude Chauvin, sa fidèle collaboratrice au talent remarquable, et les recettes ont l’air délicieuses. On peut également découvrir d’autres recettes et astuces culinaires dans son magazine Web Savourer, ainsi qu’à son émission du même nom, diffusée sur les ondes d’ICI Télé.

Geneviève O’Gleman, Éditions de l’Homme, 29,95 $, en librairie

Saveur

Yotam Ottolenghi, un maître des légumes, vient de publier l’édition québécoise de son plus récent livre, Saveur. L’auteur de Plenty et Plenty… la suite fait une fois de plus l’éloge des légumes en collaboration avec Ixta Belfrage, l’une des chefs au développement d’Ottolenghi. Ensemble, ils décrivent d’abord leurs ingrédients préférés et expliquent pourquoi ils aiment autant cuisiner avec ceux-ci, comme le miso, le piment d’Alep et les haricots de Lima. Il y a ensuite tout un chapitre sur les techniques de cuisson pour honorer les végétaux à leur juste valeur, le grillage et le brunissement, par exemple. Ces techniques sont aussi accompagnées d’appétissantes recettes pour les mettre en pratique, prises en photo par Jonathan Lovekin (Plenty, Jerusalem). Si les recettes d’Ottolenghi apparaissent parfois longues à faire, nous comprenons rapidement que les détails de la préparation sont tous pertinents. Ils aident à comprendre certains concepts de la cuisine qui se déclinent dans plusieurs autres recettes et, surtout, à réussir chacune d’entre elles haut la main. Comme à leur habitude, les auteurs s’inspirent largement des plats du Moyen-Orient, mais on a aussi droit à un réel tour du monde des saveurs, comme s’ils avaient fait ressortir le meilleur des recettes végétariennes du monde entier. À noter que des substitutions sont suggérées pour les ingrédients un peu moins faciles à trouver. Comme plusieurs chefs réputés, Yotam Ottolenghi offre des cours de cuisine en ligne sur la plateforme MasterClass.

Yotam Ottolenghi, Ixta Belfrage, KO Éditions, 39,95 $, en librairie