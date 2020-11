Les carottes sont cuites!

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Plates, les carottes ? Vraiment pas, si on fait un petit effort pour bien les apprêter.

Plus les carottes restent longtemps dans le sol, plus elles sont sucrées, ce qui signifie qu’elles sont particulièrement délicieuses en ce moment. Ultralocales et vraiment pas chères, même au cœur de l’hiver, elles s’apprêtent de mille façons intéressantes et méritent un sort plus agréable que les habituelles 15 minutes de punition dans un chaudron d’eau bouillante. On peut les transformer en confiture en les râpant puis en les cuisant dans du sucre et de l’eau (excellent avec les pâtés et les charcuteries). On peut en faire des potages vitaminés parfumés à l’orange et aux épices, les poêler dans du beurre avec de l’échalote et des herbes, les servir en purée automnale avec d’autres légumes racines… La liste est longue.

Mais la meilleure façon de mettre les carottes en valeur quand elles sont à leur sommet de saveur, c’est de les rôtir entières dans un four très chaud, bien enrobées d’huile d’olive, jusqu’à ce qu’elles caramélisent. On peut les parfumer avec des graines de cumin et de coriandre, ou, de façon plus classique, avec du thym ou du romarin, puis les arroser au sortir du four avec un trait de miel ou de tahini allongé d’eau. On peut aussi en faire des gnocchis à la ricotta, qui nous font vite oublier la version aux pommes de terre.