Recette de courges poivrées farcies

La recette est tirée du livre Saisons : la table végane (Éditions La Presse)

Courges poivrées farcies

4 portions

Courges

2 courges poivrées

Un trait d’huile d’olive

Sel, au goût

Farce

1 gros oignon jaune émincé

1 c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive

1 c. à thé (5 ml) de cannelle

1 c. à thé (5 ml) de paprika

1 1/4 tasse (310 ml) de riz sauvage

1/2 tasse (125 ml) d’amandes crues non salées

2 1/2 tasses (625 ml) de bouillon

de légumes ou d’eau

Le jus d’un citron

1/2 tasse (125 ml) de raisins secs

Sel, au goût

Sauce tahini

1 tasse (250 ml) de tahini

1/2 tasse (125 ml) d’eau

1 c. à soupe (15 ml) de levure nutritionnelle

2 c. à soupe (30 ml) de jus de citron

2 c. à soupe (30 ml) de sauce soya

2 gousses d’ail

Graines de courge et de sésame rôties

Les graines de courge réservées,

nettoyées et asséchées

2 c. à soupe (30 ml) de graines

de sésame

1 c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive

1 c. à thé (5 ml) de sumac

Sel, au goût

COURGES

Préchauffer le four à 175 °C (350 °F). Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin. Couper chaque courge en quatre, retirer les graines et les réserver. Déposer sur la plaque, côté chair sur le dessus, arroser d’huile d’olive et saler. Rôtir 40 minutes jusqu’à ce que la chair soit tendre.

FARCE

Dans un grand poêlon, faire sauter l’oignon à feu moyen dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’il brunisse. Ajouter la cannelle, le paprika, le riz sauvage et les amandes. Remuer pendant une minute. Ajouter le jus de citron et laisser évaporer. Ajouter le bouillon de légumes ou l’eau puis les raisins secs. Saler. Faire mijoter à feu doux de 50 à 60 minutes.

SAUCE TAHINI

Combiner tous les ingrédients dans un bol et les réduire en purée bien lisse avec un mélangeur à immersion. Ajouter un peu d’eau au besoin.

GRAINES DE COURGE ET DE SÉSAME RÔTIES

Dans un poêlon, dorer légèrement les graines de courge et de sésame à sec, à feu moyen doux. Retirer du feu et ajouter l’huile d’olive et le sumac. Saler.

MONTAGE

Déposer deux quartiers de courge dans quatre assiettes, remplir de farce, arroser de sauce et garnir de graines de courge.