Recette de poitrine de dindon du Québec à la sauge et au romarin

Pourquoi la poitrine ? Parce qu’elle convient aux tablées de 2 à 6 convives et qu’en prime, elle se découpe facilement. La recette peut être adaptée pour un dindon entier, en respectant le temps de cuisson de 20 minutes par livre et en augmentant les quantités en fonction du poids de l’oiseau.

Ingrédients



1 poitrine de dindon du Québec sur l’os d’environ 6,5 lb (3 kg)

¼ tasse (60 ml) de beurre mou

2 c. à soupe (30 ml) de sauge fraîche ciselée

2 c. à soupe (30 ml) de romarin frais haché

1 c. à thé (5 ml) de zeste de citron finement râpé

2 c. à thé (10 ml) de sel de mer ou plus, au goût

Poivre frais du moulin

Tranches de citron, brins de romarin ou feuilles de sauge, pour la garniture

¾ tasse (180 ml) de vin blanc sec

Préparation



Placer la grille au bas du four et le préchauffer à 350 °F (180 °C). Éponger la poitrine de dindon pour bien l’assécher. Mélanger le beurre avec les herbes et le zeste. Du bout des doigts, insérer les trois quarts de la préparation sous la peau en prenant soin de ne pas la briser. Badigeonner le reste sur la surface de la poitrine. Saler et poivrer. Si désiré, garnir de tranches de citron, de branches de romarin ou de feuilles de sauge entières.

Déposer une grille sur une lèchefrite. Y placer la poitrine, verser le vin au fond de la lèchefrite et cuire 20 minutes par livre, soit de 90 à 105 minutes, ou jusqu’à ce que la température interne atteigne 165 °F (74 °C). Retirer du four, couvrir sans sceller avec du papier d’aluminium et laisser reposer 15 minutes avant de découper.

Entre-temps, pour faire une sauce express avec le jus de cuisson, placer la lèchefrite sur la cuisinière et chauffer doucement en raclant bien le fond pour détacher les particules qui y ont adhéré. Mouiller d’un peu d’eau ou de bouillon de poulet et laisser frémir. Au moment de servir, ajouter 1 c. à table (15 ml) de beurre froid découpé en petits morceaux et fouetter pour que la sauce soit bien lustrée. Saler et poivrer au goût.

Dans l’assiette



On peut accompagner la dinde de purée de pommes de terre et de céleri-rave, à parts égales. Ajouter de la couleur à l’assiette avec des choux de Bruxelles sautés, garniture de crème fraîche au miel et au cidre de pomme, allumettes de pomme citronnées, et un chutney de canneberges maison à l’échalote et au vin rouge.