La route des saveurs de Jérémie Jean-Baptiste

Ingrédients

1 kg de poitrine de poulet, coupée en cubes

Sel et poivre, au goût

1 carotte, tranchée

1 courgette, tranchée

1 poivron, tranché

Sauce à colombo

2 c. à soupe d’huile végétale

1 oignon, tranché

2 gousses d’ail, hachées finement

3 tomates, coupées en dés

1 tasse de bouillon de poulet

2 c. à thé de mélange 4 épices moulu (piment de la Jamaïque)

1 c. à soupe d’épices à colombo*

2 oignons verts, hachés

2 c. à soupe de persil plat, ciselé

*On trouve les épices à colombo dans les épiceries antillaises et les épiceries fines.

Préparation

Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). Sur une plaque de cuisson, déposer le poulet, saler et poivrer, et cuire au four pendant 15 à 20 minutes. Sur une autre plaque de cuisson, déposer les légumes et cuire au four pendant 15 à 20 minutes. Pour la sauce à colombo, chauffer l’huile dans un poêlon et faire suer les oignons et l’ail pendant quelques minutes. Ajouter le reste des ingrédients, sauf le persil, le poulet et les légumes, et laisser mijoter pendant une vingtaine de minutes. Au service, garnir le tout de persil et accompagner de riz basmati.