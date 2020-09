Deux recettes de déjeuners rapido presto

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Rien de mieux qu’un savoureux déjeuner pour bien démarrer la journée. Voici deux recettes rapides à concocter, le matin même ou la veille, et qui émerveilleront papilles et pupilles.

Gruau minute fraises, coco, cajou

Portions : 2 portions de 1 tasse (250 ml)

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 3 minutes

Particularités : sans gluten, sans produit laitier, sans œuf, végétalien

Ingrédients

Pour le gruau

1 tasse (250 ml) de flocons d’avoine à cuisson rapide sans gluten

1/4 tasse (60 ml) de graines de chia blanches

1 boîte de 400 ml de lait de coco, bien brassé

2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable

1/2 c. à thé (2,5 ml) de cannelle

Sauce aux fraises express

1 1/2 tasse (375 ml) de fraises surgelées tranchées

2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable

Pour la garniture

2 c. à soupe (30 ml) de beurre de cajou (ou de beurre d’amande)

1 pomme tranchée

Préparation

1. Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients du gruau. Réserver au réfrigérateur 5 minutes (la préparation épaissira rapidement grâce aux graines de chia).

2. Dans un bol allant au four à micro-ondes, cuire les fraises et le sirop d’érable 3 minutes. À l’aide d’une fourchette ou d’un pilon à pommes de terre, écraser grossièrement les fraises.

3. Répartir le gruau dans deux pots, en alternance avec la sauce aux fraises. Garnir de beurre de noix de cajou et de pommes.

Bon à savoir

On peut préparer le gruau la veille et le mettre en pot pour emporter. Si on choisit cette option, il faut en revanche ajouter 3/4 tasse (180 ml) de lait végétal, car la préparation deviendra plus épaisse avec la conservation au frigo.

Cocos en pot

Portions : 1

Préparation : 5 minutes

Cuisson : 1 minute

Particularités : sans gluten, sans produit laitier, sans noix, végétarien

Ingrédients

2 œufs

1 c. à soupe (15 ml) de ciboulette fraîche hachée

Sel et poivre

1/4 tasse (60 ml) de tomates cerises coupées en dés

1/2 avocat coupé en dés

3 feuilles de basilic frais hachées

1 c. à soupe (15 ml) de graines de citrouille

Préparation

1. Huiler légèrement l’intérieur d’un pot Mason.

2. Casser les œufs dans le pot. Ajouter la ciboulette, le sel et le poivre. Brasser avec une fourchette. Cuire au micro-ondes 30 secondes. Vérifier la cuisson et cuire encore de 20 à 30 secondes de plus.

3. Garnir des tomates, des morceaux d’avocat, du basilic et des graines de citrouille. Saler, poivrer, et vous êtes prêts à partir avec votre beau et bon déjeuner en pot !

Bon à savoir

Ce déjeuner est aussi très bon tiède, il est donc parfait pour apporter au bureau (pour ceux qui ont à s’y rendre) !