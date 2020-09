Le raisin Concord

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Juteux, savoureux, ce raisin bleu très sucré, mais plus acide que le raisin vert ou le rouge, est un plaisir éphémère. On en profite ! La saison du raisin Concord (ou Coronation) est courte, mais quel délice ! Les grains sont recouverts d’une peau un peu raide, comme du petit cuir, la chair s’en détache tout d’un coup quand on les croque et ils contiennent souvent, mais pas toujours, des pépins. Le goût, très bonbon, rappelle le jus de raisin Welch’s de notre enfance. À picorer sur la grappe ou à mettre au congélo pour un dessert rafraîchissant — délicieux avec un verre de vin (rouge !) ou en duo avec du chocolat noir. On l’a aussi testé en tarte ou en garniture sur une focaccia, avec un peu de romarin, et c’est très, très bon. À noter : comme les prunes, ces raisins sont souvent recouverts d’une fine pellicule blanche, la pruine, qui n’a rien d’inquiétant, au contraire. C’est un mécanisme de défense naturel du fruit contre l’humidité, la chaleur et les bactéries.