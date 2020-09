Trois idées branchées pour profiter des récoltes

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Si les marchés publics représentent l’endroit parfait pour profiter de l’abondance des récoltes, il existe d’autres façons de faire le plein de produits de saison. En voici trois..

L’application Mangeons local plus que jamais !

Grâce à cette nouvelle application, l’Union des producteurs agricoles vous propose d’aller vous approvisionner directement chez les producteurs près de chez vous, de les connaître et, pourquoi pas, de leur piquer une petite jasette ! Une carte interactive permet de voir quels sont les transformateurs et les fermes à proximité et de construire un circuit avec les arrêts que l’on souhaite faire. Chaque endroit possède sa fiche informative, sur laquelle sont affichés les heures d’ouverture, les activités offertes, comme l’autocueillette par exemple, et les produits vendus sur place. Un bel outil pour s’approvisionner à proximité et pour planifier des virées gourmandes à vélo ou en voiture et s’adonner ainsi à un peu d’agrotourisme cet automne.

Paniers bio du Réseau des fermiers de famille

Oui, vous pouvez encore vous abonner à un panier bio et déguster de beaux légumes de saison jusqu’à la mi-novembre ! Il suffit de consulter la plateforme d’abonnement du Réseau des fermiers de famille pour voir si le point de livraison près de chez vous et la ferme qui y est associée — les paniers ont été très populaires cette année ! — ont encore des disponibilités. Ensuite, vous choisissez le format du panier et la fréquence de livraison, et le tour est joué ! Il sera aussi bientôt le temps de réserver votre place pour les paniers bio d’hiver, qui permettent de manger des produits locaux et bio jusqu’au printemps. Une belle façon de soutenir directement les producteurs et productrices d’ici.

Maturin, Marché numérique de l’alimentation

L’épicerie en ligne Maturin propose exclusivement des produits locaux sur son site. Ainsi, ce sont plus de 2000 produits concoctés ou cultivés par plus de 250 producteurs d’ici qui se retrouvent sur cette plateforme. Cette dernière a été créée pour réduire le nombre d’intermédiaires et pour permettre aux plus petits de vendre leurs produits sans avoir à débourser les sommes considérables nécessaires à la création d’un site Web transactionnel. Les aliments frais comme les légumes arrivent à l’entrepôt de Maturin une fois qu’ils ont été vendus seulement, afin d’en assurer la fraîcheur, avant d’être livrés à votre porte. Une option intéressante pour s’approvisionner localement dans le confort de son foyer.