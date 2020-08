Le maïs, pour les incontournables épluchettes

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Mère de tous les aliments pour les Amérindiens, le maïs, originaire d’Amérique centrale, est consommé sur nos terres depuis plus de 3000 ans ! Il fait aujourd’hui partie intégrante du mode de vie américain, aussi bien soufflé, à déguster en salle ou à la maison devant un bon film ou à mettre dans sa boîte à lunch, qu’en épluchette, en cette période de rentrée scolaire. Comme il perd rapidement ses qualités gustatives, on recommande de l’acheter le plus frais possible, de préférence directement chez le producteur ou au marché, et de le consommer aussitôt. Les feuilles doivent être vertes et bien lisses, et les grains bombés. Le maïs le plus souvent consommé possède des grains jaunes, blancs ou jaunes et blancs, mais il existe des variétés anciennes dont les grains sont bleus ou pourpres. De quoi mettre de la couleur dans les barbecues automnaux !

La nutritionniste et diététiste Laurence Da Silva Décarie le conseille…

Parce que, si on le consomme comme un légume, le maïs est en fait une céréale à grains entiers, riche en fibres alimentaires. Il peut ainsi aider à diminuer les risques de diabète de type 2, de cancer du côlon et de maladies cardiovasculaires.

Parce que la vedette des incontournables épluchettes au Québec a une douce saveur sucrée et est une source de plusieurs minéraux tels le fer, le zinc, le magné sium et le phosphore.

Parce que l'épi de maïs, dont le Québec cultive de mul tiples variétés, contient des antioxydants qui sont bénéfiques pour la santé du cœur et des yeux.

Le chef Simon Pierre Huneault propose…