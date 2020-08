Sucrée, salée, d’ici

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les produits frais et locaux colorent abondamment les étals des marchés. Voici deux recettes pour mettre des aliments de saison dans l’assiette, au repas principal ou pour se sucrer le bec.

Tian de courgettes et de tomates

Dans notre dernier panier de légumes bios reçu de la ferme Les Cultures nécessaires figuraient en abondance des courgettes, des pâtissons, des tomates de toutes sortes, des fines herbes, de la fleur d’ail… L’envie de se concocter un tian s’est immédiatement imposée et à peine une heure plus tard, une odeur délicieuse embaumait la cuisine !

Puisque nous avions des courgettes et tomates de différents formats, nous nous sommes simplement assurées de les couper pour qu’elles aient environ la même taille et la même épaisseur. Et dans la recette originale d’un tian, on retrouve généralement des aubergines, mais nous n’en avions pas. Alors, n’hésitez pas à en ajouter et personnalisez-le avec ce que vous avez sous la main ! Ce tian est parfait pour accompagner viandes et poissons grillés.

Portions | 6-8 portions

Mode de cuisson | four

Temps de cuisson | environ 1h15 minutes

Temps de préparation | 20 minutes

Ingrédients

• 4 courgettes, tranchées en rondelles de 1/4 po (0,5 cm)

• 3 tomates ancestrales (ou autre variété que vous aurez sous la main), équeutées et tranchées en rondelles de 1/4 po (0,5 cm)

• ½ tasse (125 ml) huile de canola

• 2 grosses échalotes françaises, émincées

• ½ tasse (125 ml) fines herbes fraîches, hachées

• ¼ tasse (60 ml) tiges de fleur d’ail, émincées (environ 3 tiges)

• Sel et poivre du moulin

Préparation

• Placer la grille au centre du four et préchauffer à 200 °C (400 °F).

• Déposer les tranches de courgettes et de tomates dans un bol, saler, poivrer et arroser d’un filet d’huile de canola. Mélanger.

• Déposer les échalotes, la moitié de la fleur d’ail et des fines herbes dans le fond d’un plat à gratin rectangulaire de 9 po x 13 po (23 cm x 33 cm), ou rond de 23 cm (9 po). Arroser d’un filet d’huile de canola, saler et poivrer.

• Déposer les légumes en alternance et s’assurer qu’ils sont bien serrés.

• Répartir le reste de la fleur d’ail et des fines herbes sur le dessus et arroser d’un filet d’huile de canola. Saler et poivrer.

• Cuire environ 60 minutes, jusqu’à ce que les légumes commencent à dorer.

Yogourt glacé camerise, menthe et mélilot

Les secrets d’un yogourt glacé crémeux qui n’a rien d’un bloc de glace ? Du sucre et du gras… Eh oui ! Même si vous choisissez l’option du yogourt glacé pour son côté santé, il ne faut pas négliger l’apport de matière grasse pour obtenir l’onctuosité recherchée. Pour préparer un bon yogourt glacé, nous vous conseillons un yogourt à 5 % de matière grasse au minimum, et d’ajouter de la crème fraîche ou du mascarpone. Nous utilisons du yogourt de lait de brebis, mais vous pouvez prendre un yogourt au lait de vache. Bref, amusez-vous et faites des tests ! En saison, congelez vos petits fruits préférés (ou même vos pommes et vos poires en cubes), et vous pourrez en faire toute l’année !

Portions | 4-6

Temps de préparation | 15 minutes

Temps d’attente | 6 heures

Ingrédients

• 4 tasses (1 l) camerises congelées (ou autres petits fruits de saison)

• 1 tasse (250 ml) yogourt de lait de brebis nature (minimum 5 % de matière grasse)

• 2/3 tasse (160 ml) miel

• 2 c. à soupe (30 ml) menthe, hachée finement

• ¼ c. à thé (1,25 ml) essence de mélilot (on peut remplacer par de la vanille)

• Si vous voulez un yogourt plus onctueux, ajouter 2 c. à soupe (30 ml) de crème fraîche

Préparation

• Mettre tous les ingrédients dans le robot et broyer 15 secondes. Racler les bords à l’aide d’une spatule et continuer de broyer jusqu’à obtention de la texture voulue, environ 15 secondes.

• Répartir dans un plat en pyrex ou en métal d’environ 25 x 13 cm (10 x 5 po) ou 23 x 23 cm (9 x 9 po).

• Recouvrir de papier parchemin (directement sur le yogourt) afin d’éviter la cristallisation, et d’une pellicule plastique pour sceller le tout.

• Mettre au congélateur au moins 6 heures.

• Sortir 5 minutes avant de servir et faire de belles boules.