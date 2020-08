L’okra, un légume-fruit venu d’ailleurs

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’okra, aussi appelé gombo, était déjà cultivé en Égypte au temps des pharaons. Présent dans presque toutes les cuisines tropicales et subtropicales de la planète, il est introduit en Louisiane en même temps que les esclaves africains et se retrouve depuis quelques années, par la magie du métissage culturel, dans les champs des fermes maraîchères et sur les étals des fruiteries du Québec. À première vue, ce légume-fruit de couleur verte pourrait faire penser à un piment, mais son goût ressemble plutôt à celui de l’aubergine, et il recèle une substance mucilagineuse qui permet d’épaissir les soupes. Choisi jeune et tendre, mais ferme, on le mange cru en salade ou cuit en ragoût ou en potage, et on le marie à la coriandre, au thym, à l’origan, au citron et au vinaigre, des assaisonnements qui rehaussent sa douce saveur. Bref, on lui donne une chance de faire une apparition dans notre assiette et gageons qu’il y reviendra plus souvent !

La nutritionniste Laurence Da Silva Décarie les conseille…

• Parce que l’okra est un légume méconnu qui pousse bien ici avec une saveur qui rappelle celle de l’aubergine et qu’il nous permet de voyager avec ses origines africaines.

• Parce que ce légume vert, dont le goût et la texture sont à leur mieux lorsqu’il n’est pas trop volumineux, est riche en vitamine K, qui serait impliquée dans la santé osseuse.

• Parce que ce légume, dont on consomme la chair, la mince pelure verte parfois velue et les petites graines à l’intérieur, contient des fibres de type solubles qui joueraient un rôle dans la santé cardiovasculaire, notamment en diminuant le taux de cholestérol sanguin.

Le chef Simon Pierre Huneault propose…

• Okras marinés à l’aneth

• Salade tiède d’okra et légumes grillés sur le BBQ, crevettes aux épices cajuns et féta

• Ragoût de bœuf et d’okra façon kalalou, assaisonné à la marinade grangou