Goûter les miels d’ici

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Chaque fleur a sa saveur ; chaque miel, sa couleur. Du plus doux au plus corsé, les miels de chez nous révèlent des profils aromatiques pour tous les goûts. Place à la dégustation !

Trèfle classique

Parmi les plus communs en Amérique du Nord, le miel de trèfle, aux effluves floraux et délicats, reste un grand favori. Avis aux nostalgiques : ça goûte les tartines de notre enfance ! À Intermiel, à Mirabel, on le décline en version liquide autant que crémeuse, dont la texture veloutée rappelle le beurre d’érable.

Miel de trèfle liquide doré,

Intermiel (6 $ les 500 g)

Surprenante caméline

La caméline, cette plante à petites fleurs jaunes de la famille des crucifères, n’a pas fini de nous surprendre. Après l’huile, qui peut avantageusement remplacer l’huile d’olive, on découvre le miel, très doux et sans amertume, produit par Signé Caméline, une entreprise de Saint-Édouard, en Montérégie.

Miel de caméline,

Signé Caméline (7,99 $ les 250 g)

Le temps des bleuets

Récolté près d’Alma, au Lac-Saint-Jean, ce miel met en valeur les notes florales et fruitées de cette petite baie bien de chez nous. Voilà un miel parfait pour sucrer notre thé, entre autres choses, affirment les artisans de la Miellerie King sur leur site Internet.

Miel de bleuets du Lac,

Miellerie King (6,99 $ les 270 g)

Sarrasin rustique

Qui cherche un miel bien corsé se tourne inévitablement vers le miel de sarrasin, dont les arômes « rustiques », décrit l’apiculteur Anicet Desrochers, se marient à merveille aux fromages relevés. Voilà une agréable manière de ramener une petite parcelle de Ferme-Neuve, dans les Hautes-Laurentides, à la maison.

Miel de sarrasin classique,

Miels d’Anicet (7,95 $ les 340 g)