Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Bon nombre de maraîchers d’ici en ont fait leur spécialité, le climat du sud du Québec se prêtant parfaitement à leur culture. Au XIXe siècle et jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, les cantaloups (ou melons brodés) cultivés sur la plaine située entre le fleuve et le mont Royal étaient même les plus gros de toute l’Amérique du Nord et leur goût relevé rappelant la muscade en faisait un mets raffiné très recherché. Une seule tranche de ce « melon de Montréal » était vendue dans les restaurants huppés de New York et de Boston le même prix qu’un steak de première qualité ! Si on ne les cultive plus au centre-ville depuis des années, les melons d’eau, melons miel et autres cantaloups du Québec n’en demeurent pas moins savoureux, sucrés et rafraîchissants à souhait. À consommer sans aucune modération à toute heure de la journée !

La nutritionniste Laurence Da Silva Décarie les conseille…

• Parce que ces fruits de la famille des cucurbitacées, indispensables aux chaudes journées d’été, sont gorgés d’eau, contribuant ainsi à l’hydratation.

• Car ce n’est pas parce qu’ils sont pleins d’eau qu’ils ne sont pas nourrissants pour autant. Leurs chairs colorées de jaune, rouge, vert et orange témoignent de leur teneur en caroténoïdes, des pigments végétaux qui sont de puissants antioxydants aux multiples vertus santé.

• Parce que, selon leur type, ces fruits présentent un éventail de saveurs toutes aussi délicieuses les unes que les autres et offrent des quantités variables d’une foule de micronutriments, comme les folates, la vitamine C et le potassium.

Le chef Simon Pierre Huneault propose…

• Un pain doré, confiture de melon brodé, fromage Louché (Les fromages du verger).

• Une salade de crevettes nordiques, de melon brodé et de concombre.

• Un ceviche de poisson blanc, melon miel, oignon nouveau et avocat.