La courgette (et sa fleur)

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Longue ou ronde, verte, jaune, blanche ou striée, la courgette était déjà consommée en Amérique centrale il y a de ça 10 000 ans, avant de se répandre dans toutes les Amériques par l’entremise des contacts entre les Amérindiens. Petite sœur de la citrouille, il s’agit en réalité d’une courge récoltée avant maturité. Cette récolte précoce la rend très rafraîchissante et donc particulièrement appréciée durant les chaudes journées d’été. Plus rare sur les étals, sa fleur n’en est pas moins tout aussi savoureuse, en plus de donner du style à l’assiette. Délice de la cuisine italienne, elle se marie très bien avec les fromages et se mange en beignet, farcie et même crue en salade pour les femelles, plus sucrées que les mâles. On les achète le matin, lorsqu’elles sont bien ouvertes, et on les consomme idéalement dans la journée. Bon appétit !

La nutritionniste Laurence Da Silva Décarie la conseille…

• Parce qu’elle est exquise crue, cuite ou grillée et qu’elle est composée à 95 % d’eau, donc faible en calories tout en contribuant à l’hydratation.

• Parce que cette courge d’été regorge d’éléments nutritifs, comme la vitamine C, la vitamine A, le phosphore, le potassium et le magnésium. Pour bénéficier de toute sa richesse nutritive, il faut cependant conserver sa pelure.

• Car ses fleurs, qui sont comestibles, sont magnifiques, délicates et délicieuses farcies.

Le chef Simon Pierre Huneault propose…

• Des beignets de courgettes et fleurs de courgettes et leur sauce au cari

• Une ratatouille aux courgettes et aux légumes du jardin

• Une pizza bianca à la mozzarella, aux courgettes et aux fleurs de courgettes