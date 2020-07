Les framboises

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

On les mange nature, cueillies directement sur l’arbuste lors d’une randonnée ou d’une sortie d’autocueillette en famille ou entre amis. On les cuisine aussi, et elles font des merveilles dans n’importe quelle pâtisserie. Elles sont très fragiles et tout le monde raffole de leur saveur sucrée unique et de leur goût raffiné sans pareil. La saison des framboises du Québec ne dure que quelques semaines, et ça commence maintenant ! Rouges, jaunes ou noires, elles sont à consommer sans attendre et sans modération, aussi réjouissantes crues que cuites. On les congèle aussi, pour profiter de leur rayon de soleil et des bienfaits des souvenirs d’enfance qu’elles font remonter au creux de l’hiver. Quoi de plus doux pour le cœur que de voir un enfant les yeux emplis de bonheur et la bouche barbouillée de purée de framboise ?

La nutritionniste Laurence Da Silva Décarie les conseille…

•Parce que ces petits fruits de couleurs éclatantes font partie des aliments les plus riches en antioxydants.

•Parce qu’elles regorgent de polyphénols, dont l’acide ellagique, un composé qui aurait des vertus anticancéreuses.

• Pour la haute teneur en fibres alimentaires de ces baies juteuses et sucrées qui sont exquises à toute heure de la journée.

Le chef Simon Pierre Huneault propose…

• Un suprême de canard grillé et gastrique aux framboises.

• Des chaussons aux fraises et aux framboises.

• Une panna cotta au mélilot et aux framboises fraîches.