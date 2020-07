Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le crabe commun (ou tourteau poinclos) est omniprésent dans le Saint-Laurent marin, et pourtant, il n’est pas toujours facile à trouver sur les étals. Pêché uniquement de juillet à septembre par une poignée de pêcheurs — le nombre de permis et de casiers est limité —, principalement dans la Baie des Chaleurs et aux Îles-de-la-Madeleine, ce crustacé est reconnaissable à sa carapace aplatie de forme plutôt ovale d’un brun rougeâtre brodée de dents sur sa face antérieure et disposant de pattes beaucoup plus courtes que celles du crabe des neiges. Si vous voyagez cet été dans l’est de la province, n’hésitez pas à aller le chercher directement sur le port, il n’en sera que plus frais. En ville, on le trouve parfois dans le vivier des poissonneries et on le choisit alors vivace et lourd avant de le cuire au court bouillon dans les 12 heures qui suivent.

La nutritionniste Laurence Da Silva Décarie le conseille…

• Pour sa douce chair légèrement sucrée, bien protéinée et riche en zinc, en sélénium et en cuivre, minéraux essentiels à la bonne santé.

• Pour sa faible teneur en gras saturés et son apport en acides gras de la famille des oméga-3, qui sont favorables à la santé cardiovasculaire.

• Parce que sa chair fournit de la vitamine B12, qui joue un rôle dans la fabrication des globules rouges et dans le métabolisme des cellules osseuses.

Le chef Simon Pierre Huneault propose…

• Des rouleaux de printemps garnis de crabe, laitue, herbes fraîches et légumes d’été.

• Un gâteau de crabe (crab cake) accompagné de mayonnaise aux algues gaspésiennes, salade de concombre et radis.

• Une soupe thaïe épicée au crabe, lait de coco et coriandre.