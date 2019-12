Ce livre de cuisine italienne le plus célèbre au monde est sans aucun doute LE cadeau de Noël parfait à offrir à quiconque aime la cuisine italienne de façon déraisonnable. L’éditeur parle d’un « ouvrage somptueux et intemporel ». C’est un peu exagéré et reflète l’impétuosité et l’enthousiasme des éditeurs et des Italiens, mais c’est somme toute assez proche de la réalité. Publié pour la première fois en 1950 par la très italienne maison Editoriale Domus, Il Cucchiaio d’Argento — repris en 2006 par Phaidon sous le titre La cuillère d’argent — est rapidement devenue la bible incontournable de la cuisine italienne familiale traditionnelle. Recettes de base, antipasti, entrées, plats principaux, accompagnements et desserts, tout est là et les photos accompagnant chaque plat sont déjà des invitations irrésistibles. Avec ces 170 recettes traditionnelles puisées dans pratiquement toutes les régions de l’Italie, en plus de faire plaisir, vous serez assurés d’être reçus avec des assiettes savoureuses par la personne à qui vous aurez offert cette brique élégante.

La cuillère d'argent. Classique ★★★★ Collectif, Phaidon, Paris, 2019, 380 pages