La boulangerie des pays nordiques, Magnus Nilsson

À peine reçu, le livre s’est retrouvé sur ma table de chevet et j’ai dévoré les 94 premières pages d’une traite. Sans être fan ni de boulangerie ni de pays nordiques, on peut facilement se laisser absorber par cette autre brique de la maison Phaidon. Il faut dire que lors de son dernier passage chez nous, le chef Magnus Nilsson avait impressionné par ses connaissances, son talent et sa modestie. Sa brique précédente, La cuisine des pays nordiques, était déjà époustouflante ; celle-ci l’est tout autant. Des petits pains aux brioches en passant par biscuits, sablés, crumbles et tartes, il détaille tout un pan de la tradition culinaire de ces pays nordiques qu’il connaît si bien. En plus des 450 recettes détaillées, beaucoup de commentaires instructifs et des réflexions à vous donner envie de prendre un billet pour Stockholm, Oslo ou Copenhague. Pour la petite histoire, Magnus a annoncé en mai qu’il se retirait fin 2019 de la restauration pour se concentrer sur sa famille et d’autres activités moins éreintantes que la gestion de Fäviken, son restaurant doublement étoilé par la maison Michelin. Fäviken est mort. Vive Fäviken !

La boulangerie des pays nordiques ★★★★ 1/2 Magnus Nilsson, Phaidon, Paris, 2019, 576 pages