Un autre livre de recettes, eh oui ! Des recettes végétaliennes en plus. C’est la tendance. La nourriture est un enjeu global : intime, social, culturel, économique, écologique… Éline Bonnin s’inscrit dans ce mouvement conscientisé. Elle a été formée aux arts de la table en France, a été cheffe pâtissière et a enseigné la cuisine végétale avant de venir s’installer au Québec, apprend-on dans son livre. Antispéciste, elle explique pourquoi elle a décidé de mener un mode de vie végétalien et comment elle a dû repenser son métier. Feuilleter Les bonnes choses. Cuisine végane au fil du jour, c’est passer un moment à la campagne, avec des animaux sauvés de l’abattage ou de mauvais traitements. C’est apprendre la base de l’alimentation végétalienne. La cheffe fournit les clés pour imaginer nos propres plats. Elle tutoie ses lecteurs, une autre tendance. Les photos sont dignes d’Instagram. Bref, un cadeau bien pratique pour s’initier à la cuisine végétalienne ou trouver de nouvelles idées, avec plus de 110 recettes à essayer.

Les bonnes choses ★★★ Éline Bonnin, Les éditions de l’homme, Montréal, 2019, 232 pages