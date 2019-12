Un livre de 384 pages autour de cette combinaison de fèves de soja, de chlorure de magnésium, de sulfate de calcium et de glucomo-delta-lactone, alias TOFU, a de quoi inquiéter le lecteur. Avec son livre, Camille Oger rassure. Cette journaliste-autrice-blogueuse présente et vulgarise intelligemment cet élément utilisable et utilisé à toutes les sauces partout sur la planète. Recettes de base ou plus complexes venues de Chine, de Taïwan, du Japon, de Corée, de Birmanie, d’Inde et d’ailleurs. Des recettes exotiques (Curry vert au lait de coco, page 226), énergisantes (Tofu piquant aux cacahuètes, page 78), ravissantes (Canapés de tofu aux herbes, page 14) ou délicieusement sucrées (Tofu façon pain perdu, page 356 et Cake au citron végane, page 362) qui aident à intégrer le tofu dans notre quotidien et à mettre un peu de soleil dans notre régime alimentaire. Le livre est parfois très franco-français avec des références manifestement hexagonales, mais 90 % de ce qu’il contient concerne la planète dans son ensemble et sera utile à 100 % des lectrices et lecteurs de cette même planète.

Tofu, l’anthologie ★★★ Camille Oger, Éditions La Plage, Paris, 2019, 384 pages