Turquie. Le livre de cuisine, Musa Dağdeviren

De la cuisine turque, nous connaissons peu de choses. Un peu si nous sommes allés manger chez madame Fisun Ercan dans son joli Su verdunois ; un peu plus si nous avons pris un vol Montréal-Istanbul, mais ça reste relativement anecdotique. On peut remédier à cela en suivant les conseils et recettes proposés par le chef Musa Dağdeviren dans une de ces briques impressionnantes éditées à intervalles réguliers par la maison Phaidon. Un livre de cuisine, mais aussi un livre sur la Turquie, ses traditions culinaires et son très riche héritage gastronomique dont on retrouve des traces sur tout le pourtour méditerranéen. Les envahisseurs ottomans ont apporté leurs casseroles et les gourmands locaux (syriens, libanais, égyptiens, libyens et autres tunisiens, pour ne nommer que ceux-ci) ont adapté les recettes. 550 recettes qui permettent de se familiariser avec des plats exotiques comme la Cocotte de pigeonneau (page 233) ou le Pilaf de riz à l’agneau et mélasse de grenade (page 325) ou de découvrir que, en fait, on en connaît pas mal, boulettes d’agneau, brochettes de poulet, halva au sésame ou baklavas aux pistaches.

Turquie. Le livre de cuisine ★★★★ 1/2 Musa Dağdeviren, Phaidon, Paris, 2019, 512 pages