Asie. Les meilleures recettes, Stephan Lagorce

Il y a deux ans, Stephan Lagorce avait fait hurler de rire avec son Cuisine, marxisme et autres fantaisies. Pékin 1984, un récit culinaire, instructif et vraiment hilarant. Cette année, du même auteur, Hachette réédite, dans sa collection « Fait maison d’ailleurs », Asie, les meilleures recettes. Une soixantaine de recettes venues de sept pays d’Asie : Cambodge, Chine, Corée, Indonésie, Japon, Thaïlande et Vietnam. Avant de tomber dans les Galettes de crevettes à la vapeur (page 76), ou le Poulet au curry khmer (page 140), l’auteur propose des recettes de base — préparer la pâte pour gyozas et dim sum, préparer le riz japonais pour sushi et maki, et autres — ainsi que deux listes qui vous aideront à avoir l’air de savoir ce que vous faites : Ingrédients de base et Matériel indispensable. Ici encore, on sent la France dans de petits détails pas si petits, comme le réglage de température du four ou la mesure des ingrédients. Peu importe, on est débrouillards et on comprend vite quand on a faim.

Les meilleures recettes ★★★ Stephan Lagorce, Hachette Cuisine, Paris, 2019, 157 pages