Dictionnaire exquis du chocolat, Nathalie Helal

« À lui seul, il est un voyage dans un espace sensoriel où plaisir et raffinement comptent parmi les sésames d’une initiation gourmande », avance la journaliste gastronomique Nathalie Helal à propos du chocolat auquel elle déclare son amour sous la forme d’un dictionnaire subjectif et original. Comptant une vingtaine de recettes qui mettent l’eau à la bouche, cet abécédaire s’adressant aux chocophiles présente une cinquantaine de textes qu’on lit dans l’ordre ou le désordre, mais toujours avec plaisir. D’Ambre gris à Zeste, en passant par Cabosse, Ganache et Opéra, la savante gourmande fait revivre des pans de l’histoire du chocolat et de la pâtisserie, tout en saluant au passage les plus grands chocolatiers de notre époque et en faisant quelques clins d’œil à la littérature et à la culture populaire. Dommage que les illustrations s’inspirant de la culture aztèque et des gravures du XIXe siècle donnent à l’ensemble un petit air austère.

Dictionnaire exquis du chocolat ★★★ 1/2 Nathalie Helal, Albin Michel, Paris, 2019, 253 pages