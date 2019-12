Ce livre est la preuve, si besoin était, que l’on n’est pas obligé d’attendre d’être grand pour cuisiner comme un grand. Avec quelque 500 illustrations, cette briquette de la maison Phaidon traduit pour les jeunes toques une série de recettes italiennes, rapides, équilibrées et faciles à préparer. Des conseils de base, des idées stimulantes, une mise en page intelligente et adaptée aux jeunes esprits allumés et intéressés par la cuisine, 10 ans après la parution de La cuillère d’argent, le livre de cuisine le plus influent des 50 dernières années en Italie, on est soulagés de voir que la relève est équipée pour entreprendre de grandes choses en cuisine. On part de très simple, comme cette Salade de tomates et mozzarella (page 38) à un peu plus complexe avec le Minestrone à la toscane (page 50) ou le Gratin de macaroni au parmesan (page 98), puis un recherché Gigot d’agneau en croûte aux herbes et aux tomates farcies (page 158) et une finale magnifique avec la simplissime Glace aux fruits des bois. L’éditeur dit : « À partir de 7 ans ». Je dis que ce livre est intéressant à tout âge.

La cuillère d’argent pour les enfants ★★★★ Collectif, Phaidon, Paris, 2019, 192 pages