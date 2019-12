Downton Abbey. Le livre de cuisine, Annie Gray

Si quelqu’un dans votre entourage a suivi avec enthousiasme la série anglaise la plus populaire de tous les temps, cette personne se jettera avec la même avidité sur ce très beau bouquin. Annie Gray, historienne de la cuisine, a accompli un travail remarquable en allant chercher tout ce qui sortait des casseroles, poêlons et autres marmites de Mrs Patmore et de Daisy. Avec cette centaine de recettes, on découvre en détail ce qui, chez lord et lady Grantham, se mangeait « en haut » et ce que les gens « en bas » se mettaient sous la dent. Une série de plats exotiques comme seule la cuisine anglaise sait en inventer, Spotted Dick (page 232) ou Mincemeat au citron (page 105). Et d’autres plus à notre portée, Cailles au cresson (page 166) ou Consommé à la jardinière (page 131). Même la vaisselle prise en photo par John Kernick donne faim, et les anecdotes et citations des personnages donnent envie de s’installer douillettement pour se délecter à nouveau des six saisons de Downton Abbey.

Downtown Abbey. Le livre de cuisine ★★★ Annie Gray, Marabout, Paris, 2019, 272 pages