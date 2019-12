Il y a un peu plus de 20 ans, dans un Vieux-Montréal quasi-désert, Dyan Solomon et son partenaire Éric Girard ouvraient une petite boulangerie. Au fil des ans, Olive et Gourmando (O & G pour les intimes) est devenu une sorte d’incontournable en ville. S’y précipitent en vagues enthousiastes des hordes de touristes et de nombreux locaux fans de la cuisine de cette ex-boulangerie devenue café de luxe. La patronne offre ici certaines des recettes qui font le succès d’Olive et Gourmando depuis les premiers jours. Cet irrésistible sandwich Le Cubain (page 63), cette Salade d’hiver aux betteraves (page 35) ou Les fameux brownies d’Olive (page 180) offrent la possibilité de comparer nos talents à ceux de la maison. Beaucoup de bienveillance dans les commentaires de l’autrice, remerciements à tout le monde, clients et personnel, mention spéciale à Vanessa Laberge, cheffe émérite, et à plusieurs ami.e.s de la maison.

olive + gourmando. Le livre de recettes ★★★★ Dyan Solomon, KO Éditions, Montréal, 2019, 316 pages