Mieux conserver ses aliments, Anne-Marie Desbiens

La chimiste Anne-Marie Desbiens a réussi un tour de force assez exceptionnel avec cet ouvrage : nous parler de certains de nos défauts — tendance à la surconsommation, manque de curiosité sur ce que nous allons manger, planification douteuse de nos achats alimentaires et déficience d’organisation de nos frigos, pour n’en nommer que quelques-uns — sans nous faire nous sentir mal. Non seulement ça, mais elle a également un talent certain pour expliquer pourquoi nous sommes comme cela et comment nous améliorer. Il est étonnamment intéressant de découvrir ce qui se passe vraiment dans notre frigo une fois la porte fermée. Illustrations désopilantes de la main de Mme Desbiens elle-même. On a affaire ici à une autrice particulièrement méticuleuse et convaincante. On sort transformés (en mieux) de ses 263 pages d’explications limpides et de conseils éclairés. Les six (!) pages de bibliographie achèveront, si nécessaire, de vous convaincre du sérieux de l’ouvrage. À mettre entre les mains de tout le monde. Impérativement.

Mieux conserver ses aliments ★★★ 1/2 Anne-Marie Desbiens, Les éditions La Presse, Montréal, 2019, 276 pages